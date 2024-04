Donald Trump sera jugé dans son procès pénal historique à New York par 12 jurés sélectionnés la semaine dernière après une recherche minutieuse de personnes susceptibles d'être justes et impartiales à l'égard de l'ancien président américain républicain à Manhattan, le bastion démocrate où il s'est fait un nom en tant que magnat de l'immobilier il y a plusieurs décennies.

Voici un aperçu des membres du panel. Pour protéger leur sécurité, le juge chargé de l'affaire a limité ce que les médias peuvent rapporter à leur sujet, y compris leur employeur et toute information permettant de les identifier qui n'a pas été explicitement mentionnée dans le dossier, comme leur sexe ou leur âge.

JUROR 1 :

Originaire d'Irlande, le premier juré et président du jury vit à West Harlem et travaille dans la vente depuis 28 ans. Le juré a suivi des études universitaires et a déclaré qu'il tirait ses informations du New York Times, du Daily Mail, de Fox News et de MSNBC. Le juré a déclaré avoir entendu parler des trois autres affaires pénales de Trump, pour lesquelles ce dernier a plaidé non coupable.

JURY 2 :

Banquier d'affaires vivant avec son épouse dans Hell's Kitchen à Midtown Manhattan, le juré 2 est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et s'informe principalement sur la plateforme de médias sociaux X. Le juré suit l'ancien avocat de Trump et témoin à charge Michael Cohen sur les médias sociaux, ainsi que Mueller She Wrote, un compte anti-Trump très populaire.

JURY 3 :

Le juré 3 est l'un des deux avocats d'affaires du panel. Ils vivent dans le quartier huppé de Chelsea mais sont originaires de l'Oregon. Ils ont déclaré qu'ils n'étaient pas "très au courant" des autres affaires contre Trump et qu'ils ne suivaient pas l'actualité de près, mais qu'ils lisaient occasionnellement le New York Times et le Wall Street Journal.

JUROR 4 :

Originaire de Californie et vivant dans le West Village avec son épouse et ses trois enfants, le juré 4 travaille comme ingénieur en sécurité depuis 25 ans. Il est titulaire d'un diplôme d'études secondaires et a suivi des études supérieures. Ils n'utilisent pas les médias sociaux et s'informent auprès de diverses sources.

JURY 5 :

Le juré 5 est une personne de couleur qui s'identifie comme telle et un New-Yorkais de longue date qui vit à Harlem. Il est titulaire d'une maîtrise en éducation et est professeur d'anglais depuis huit ans. Il a déclaré qu'il ne s'intéressait pas aux nouvelles et qu'il tirait la plupart de ses informations de Google et de TikTok.

JUROR 6 :

Originaire lui aussi de New York, le juré 6 est titulaire d'une licence et travaille comme ingénieur logiciel dans une grande entreprise de médias et de divertissement. Il a déclaré s'informer principalement auprès du New York Times et de TikTok.

JURY 7 :

Le juré 7 est avocat dans un grand cabinet d'avocats d'affaires. Il est originaire de Caroline du Nord mais vit dans l'Upper East Side depuis 12 ans. Il est titulaire d'une licence en commerce et d'un diplôme de droit. Le juré a de nombreux amis et parents qui travaillent dans la finance et le droit, y compris son conjoint.

JURY 8 :

Originaire du Liban, le juré 8 vit dans l'Upper East Side depuis 1980. Le juré est à la retraite, mais il a travaillé comme gestionnaire de patrimoine pour une grande société financière et conseille encore certains clients. Il s'informe en lisant le New York Times, le Wall Street Journal, la BBC et CNBC.

JURY 9 :

Le juré 9 vit dans l'Upper East Side depuis trois ans, mais a grandi dans le New Jersey. Il est titulaire d'une licence et d'une maîtrise et a travaillé comme orthophoniste pendant cinq ans. Le juré a déclaré qu'il ne suivait pas l'actualité de près, mais qu'il écoutait occasionnellement les podcasts du New York Times et de CNN.

JURY 10 :

Originaire de l'Ohio et vivant dans le quartier de Murray Hill depuis six ans, le juré 10 travaille pour une société de lunettes et vit avec un comptable. Ils sont tous deux titulaires d'un baccalauréat.

JURY 11 :

Le juré 11 vit dans le haut de Manhattan depuis 15 ans, mais il est originaire de Californie. Il travaille depuis 20 ans en tant que responsable du développement de produits pour une multinationale de l'habillement. Le juré a déclaré qu'il ne suivait pas l'actualité de près, à l'exception de Google et de quelques publications spécifiques à l'industrie.

JURY 12 :

Le juré 12 vit dans l'Upper East Side depuis près de trois ans et a vécu auparavant dans le Minnesota et dans plusieurs autres États. Il est titulaire d'une licence et d'un doctorat en kinésithérapie et a travaillé comme kinésithérapeute pendant 15 ans. Les jurés s'informent en lisant le New York Times, USA Today et CNN. Ils écoutent également des podcasts sur la religion et le sport.