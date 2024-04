Les déclarations liminaires devraient avoir lieu lundi dans l'affaire des pots-de-vin de Donald Trump, le tout premier procès pénal d'un ancien président des États-Unis. Les accusations sont liées à un paiement de 130 000 dollars effectué pour acheter le silence d'une star du porno avant l'élection de 2016 au sujet d'une relation sexuelle qu'elle dit avoir eue avec lui.

M. Trump, qui est de nouveau candidat à la présidence, a plaidé non coupable d'avoir falsifié des documents commerciaux pour dissimuler le paiement. Vous trouverez ci-dessous une chronologie des événements qui ont conduit au procès :

JANVIER 2018 Le Wall Street Journal rapporte que Trump a organisé le paiement à la star du porno Stormy Daniels en octobre 2016 pour l'empêcher de parler de la liaison sexuelle présumée de 2006. Trump a épousé sa troisième femme, Melania Trump, en 2005.

Il a toujours nié avoir eu des relations sexuelles avec Mme Daniels, dont le vrai nom est Stephanie Clifford.

FÉVRIER 2018 Michael Cohen, ancien avocat privé et arrangeur de Trump, affirme qu'il a payé Daniels avec son propre argent et que l'entreprise ou la campagne de Trump ne lui a pas ordonné d'effectuer ce paiement. Il affirme que Trump ne l'a jamais remboursé pour ce paiement.

Michael Cohen contredira plus tard ces deux déclarations sous serment, affirmant que Trump lui a effectivement ordonné d'effectuer le paiement et qu'il l'a remboursé.

FÉVRIER 2018 Le magazine The New Yorker rapporte que Donald Trump a eu une liaison avec le mannequin de Playboy Karen McDougal entre 2006 et 2007. Le magazine affirme qu'American Media Inc., éditeur du tabloïd National Enquirer, a versé 150 000 dollars à Karen McDougal pour obtenir les droits exclusifs de son histoire peu après que M. Trump est devenu le candidat républicain à l'élection présidentielle de 2016.

Le National Enquirer n'a jamais publié l'histoire.

AVRIL 2018 Interrogé par des journalistes qui lui demandent s'il était au courant du paiement à Daniels, Trump répond : "Non". À la question de savoir pourquoi Cohen a effectué le paiement, Trump répond : "Vous devrez demander à Michael Cohen."

MAI 2018 Dans une déclaration d'éthique, Trump reconnaît avoir remboursé à Cohen les 130 000 dollars versés à Daniels.

JUILLET 2018 Rudy Giuliani, l'un des avocats personnels de Trump à l'époque, affirme que Michael Cohen a enregistré une conversation avec Trump deux mois avant l'élection de 2016, au cours de laquelle les deux hommes ont discuté d'un paiement potentiel à Mme McDougal. Trump nie avoir commis des actes répréhensibles et qualifie l'enregistrement de Cohen de "peut-être illégal".

AOÛT 2018 Cohen plaide coupable à des accusations criminelles devant le tribunal fédéral de Manhattan, y compris des violations du financement des campagnes électorales concernant les paiements occultes à Daniels et McDougal. Il témoigne que Trump lui a ordonné d'effectuer les paiements "dans le but principal d'influencer l'élection".

Dans l'acte d'accusation de M. Cohen, les procureurs affirment qu'un candidat à une fonction fédérale, appelé "Individu-1", dont ils ont confirmé par la suite qu'il s'agissait de M. Trump, a organisé les paiements. Les procureurs fédéraux n'ont pas inculpé M. Trump.

DÉCEMBRE 2018 Trump qualifie les paiements d'argent occulte de "simple transaction privée". Dans une interview accordée à Reuters, il déclare que le paiement à Daniels "n'était pas une contribution à la campagne" et "qu'il n'y a pas eu d'infraction sur la base de ce que nous avons fait".

20 JUILLET 2021 Cyrus Vance, procureur de Manhattan à l'époque, accuse de fraude fiscale la société immobilière familiale de Trump basée à New York, la Trump Organization, et son principal responsable financier. Trump lui-même n'est pas inculpé et l'acte d'accusation ne contient aucune référence à des paiements occultes.

DÉCEMBRE 2022 La Trump Organization est reconnue coupable de fraude fiscale à l'issue d'un procès devant le tribunal de l'État de New York à Manhattan.

JANVIER 2023 Alvin Bragg, successeur de Vance au poste de procureur de Manhattan, commence à présenter à un grand jury des preuves du rôle présumé de Trump dans les paiements occultes de 2016.

MARS 2023 Le bureau de Bragg déclare que Trump a été inculpé. Les chefs d'accusation restent sous scellés.

AVRIL 2023 L'acte d'accusation est dévoilé. Il accuse Trump d'avoir faussement prétendu, dans des documents détenus par la Trump Organization, que les remboursements qu'il a effectués en 2017 à Cohen pour le paiement de Daniels étaient des dépenses légales.

Les procureurs affirment que ces documents ont été conçus pour dissimuler le paiement, qu'ils considèrent comme faisant partie d'un stratagème visant à corrompre l'élection de 2016. Trump a remporté la présidence cette année-là, en battant Hillary Clinton, une démocrate. M. Trump plaide non coupable des accusations portées contre lui et déclare plus tard à ses partisans rassemblés devant son domicile en Floride qu'il a été victime d'une "ingérence électorale", sans fournir de preuves.

15 AVRIL 2024 Début de la sélection du jury pour le procès de Trump, qui devrait durer entre six et huit semaines.

19 AVRIL 2024 Les avocats des deux parties finissent de choisir les 12 jurés et les six suppléants qui entendront l'affaire.

22 AVRIL 2024

Les déclarations d'ouverture devraient avoir lieu et le premier témoin devrait être appelé à la barre. (Reportage de Luc Cohen à New York ; Rédaction de Noeleen Walder, Jonathan Oatis et Lisa Shumaker)