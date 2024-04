(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

CATCo Reinsurance Opps Fund Ltd - société de fonds communs de placement à capital fixe - La valeur totale des actifs nets a augmenté pour atteindre 14,5 millions de dollars au 31 décembre, contre 9,0 millions de dollars un an plus tôt. Explique que l'augmentation de la valeur nette d'inventaire est due à une nouvelle hausse enregistrée en raison d'un développement positif des portefeuilles de réassurance 2018 et 2019, ainsi qu'à des revenus d'intérêts.

----------

Amala Foods PLC - cash shell - Annonce une nouvelle mise à jour suite à la suspension temporaire de sa cotation sur le segment standard de la liste officielle du marché principal, annoncée pour la première fois le 9 novembre 2023. La transaction annoncée continue de progresser. Amala a soumis d'autres prospectus à la Financial Conduct Authority et prévoit sa prochaine soumission dans les semaines à venir, une fois que les chiffres audités de la société cible seront disponibles. Comme annoncé précédemment, la société cible est un groupe de soins de santé nouvellement formé, Healthcare Medical Plus Pte Ltd, avec une filiale philippine, Dialysis Care Plus Inc. L'objectif est de conclure l'opération au cours de l'été.

----------

Ondine Biomedical Inc - Société de sciences de la vie basée à Vancouver - publie une mise à jour commerciale. En 2023, le chiffre d'affaires a doublé, passant de 600 000 USD en 2022 à 1,2 million USD, grâce à une croissance significative du nombre d'hôpitaux utilisant Steriwave. L'année se termine avec 16 déploiements hospitaliers, contre six à la fin de l'année précédente. Cette dynamique se poursuit, avec huit déploiements hospitaliers supplémentaires au premier trimestre, portant le total à 24 hôpitaux, soit une hausse de 50 % par rapport à l'année précédente, et quatre fois plus qu'au début de l'année 2023. Ondine indique qu'elle bénéficie également d'une réduction significative des temps de cycle de vente, de coûts d'acquisition de nouveaux clients plus faibles et de marges améliorées résultant d'une baisse du coût des marchandises et d'une augmentation des prix des produits. En outre, Ondine reçoit des approches de plusieurs sociétés multinationales dans les secteurs de l'approvisionnement hospitalier, du soin des plaies et de la lutte contre les infections. Ondine poursuit actuellement des discussions sur des collaborations de distribution avec des partenaires potentiels. Elle souligne qu'il n'y a aucune garantie qu'un accord se concrétise.

----------

Star Energy Group PLC - société d'énergie terrestre - annonce un chiffre d'affaires de 49,5 millions de livres sterling en 2023, en baisse par rapport aux 59,2 millions de livres sterling de l'année précédente. La perte avant impôts passe de 11,8 millions de GBP à 5,5 millions de GBP. La dette nette passe de 6,1 millions de livres sterling à 1,6 million de livres sterling. La production nette a dépassé les prévisions, atteignant en moyenne 2 100 barils équivalent pétrole par jour en 2023, contre 1 898 barils équivalent pétrole par jour en 2022. Anticipe une production nette d'environ 2 000 boepd et des coûts d'exploitation d'environ 41 boe USD en 2024.

----------

Panther Metals PLC - Investisseur et acquéreur d'entreprises dans le secteur des ressources naturelles, basé sur l'île de Man - annonce un bénéfice avant impôts de 269 184 GBP en 2023, contre une perte avant impôts de 952 896 GBP l'année précédente. Chiffre d'affaires nul, inchangé par rapport à l'année précédente. Le bénéfice de base par action est de 0,29 pence, contre une perte par action de 1,22 pence. Les frais administratifs passent de 526 522 GBP à 454 330 GBP.

----------

Red Capital PLC - Société d'acquisition basée à Jersey - En 2023, annonce une perte avant impôts de 215 031 GBP, peu de changement par rapport aux 207 660 GBP de l'année précédente. Les frais administratifs s'élèvent à 219 092 GBP, contre 207 914 GBP, et les intérêts à recevoir passent de 254 GBP à 4 061 GBP. La perte de base et la perte diluée par action sont de 2,15 pence, contre 2,08 pence l'année précédente. Le président David Williams déclare : "Ces dernières années, les marchés ont été choquants pour les petites entreprises, mais il y a des signes que les choses bougent, et nous avons certainement constaté une augmentation des opportunités à considérer ces derniers mois".

----------

Acceler8 Ventures PLC - Société d'acquisition basée à Jersey - En 2023, la perte avant impôts passe de 185 117 GBP l'année précédente à 55 236 GBP. Les frais administratifs atteignent 156 347 GBP, contre 185 232 GBP l'année précédente. La perte de base et diluée par action s'élève à 0,07 GBP, contre 0,25 GBP.

----------

Bay Capital PLC - Investisseur basé à Jersey dans les secteurs de l'industrie, de la construction et des services aux entreprises - En 2023, la perte avant impôts se creuse pour atteindre 1,3 million de livres sterling, contre 251 321 livres sterling. Elle reflète l'augmentation des dépenses administratives, qui passent de 253 635 GBP à 1,4 million GBP. La perte de base et diluée par action s'élève à 1,87 pence, contre 0,36 pence. Peter Tom, président du conseil d'administration, a déclaré : "Nous restons positifs quant aux perspectives de nos secteurs de prédilection sur l'ensemble du marché industriel, en particulier compte tenu du creux actuel du cycle économique dans lequel nous nous trouvons. Cela continue de présenter une série d'opportunités à des points d'entrée potentiellement intéressants, qui, si elles sont saisies, ont selon nous le potentiel de créer de la valeur pour les actionnaires."

----------

Sound Energy PLC - Société d'énergie de transition cotée sur l'AIM - La perte avant impôts de 7,2 millions de GBP en 2023 passe d'un bénéfice avant impôts de 6,6 millions de GBP l'année précédente. Reflète une perte de change de 2,8 millions de GBP en 2023, contre un gain de change de 5,5 millions de GBP en 2022. Les frais administratifs passent de 3,2 millions de livres sterling à 2,4 millions de livres sterling. La perte de base et diluée par action est de 0,38 pence, contre un bénéfice par action de 0,28 pence.

La société se dit bien positionnée pour réaliser des progrès opérationnels et financiers significatifs grâce au développement de la concession de production pivot de Tendrara au Maroc, avec des activités de forage à partir de juin et une mise en service de l'usine prévue d'ici la fin de l'année. Le gaz traité est attendu à l'usine d'ici fin 2024 avec des ventes de GNL par la suite, indique la société.

----------

Nichols PLC - fabricant de boissons non alcoolisées basé à Merseyside, Angleterre - émet une mise à jour commerciale pour les trois mois jusqu'à fin mars avant l'assemblée générale annuelle de mercredi. La société déclare que le début de l'exercice 2024 a été conforme aux attentes de la direction, ce qui reflète la poursuite des progrès stratégiques. Il note que la forte croissance de l'activité conditionnée au Royaume-Uni a été compensée par une baisse anticipée du chiffre d'affaires international en raison de l'échelonnement des expéditions et des fortes comparaisons avec l'année précédente, ainsi que de la poursuite de la rationalisation et de l'accent mis sur la rentabilité de l'activité hors foyer. En conséquence, le chiffre d'affaires a diminué de 5,9 % en glissement annuel pour atteindre 38,8 millions de livres sterling. Les revenus conditionnés au Royaume-Uni ont augmenté de 6,8 % pour atteindre 20,4 millions de livres sterling, les revenus conditionnés à l'international ont chuté de 23 % pour atteindre 9,8 millions de livres sterling, et les revenus hors domicile ont chuté de 6,2 % pour atteindre 8,6 millions de livres sterling. Les prévisions pour le bénéfice avant impôt ajusté restent inchangées.

----------

MyCelx Technologies Corp - Société de technologie de l'eau et de l'air propre basée en Géorgie, Etats-Unis - Fournit une mise à jour de son récent développement commercial en mettant l'accent sur l'accélération de son plan de marketing et de vente pour les marchés de la remédiation des substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles et de la récupération assistée du pétrole. Le résultat initial de cette stratégie renouvelée commence à se matérialiser. Elle signale que l'étude de traitabilité a été menée à bien et qu'elle ouvre la voie à l'inclusion dans un essai pilote de quatre mois portant sur plusieurs technologies et visant à traiter la contamination par les PFAS dans une installation municipale de traitement des eaux usées. L'essai devrait commencer au cours du premier trimestre 2025. Le rapport met en évidence les discussions sur un certain nombre d'autres projets dans le domaine des PFAS aux États-Unis et note une hausse importante des ventes dans les médias pour le système PFAS en Australie. Dans le domaine de la récupération assistée des hydrocarbures, il est fait état d'un essai pilote au Canada en mai qui pourrait déboucher sur l'attribution d'un projet de 2 millions d'USD.

----------

US Solar Fund PLC - Société d'investissement basée à Londres et spécialisée dans la détention et l'exploitation d'actifs d'énergie solaire en Amérique du Nord - A l'intention d'entreprendre une offre publique d'achat à prix fixe, au prix de 0,764 USD par action. Les actionnaires peuvent choisir de vendre une partie ou la totalité de leurs actions, sous réserve d'un plafond de 19 millions d'USD restitués aux actionnaires. Suite à l'offre publique d'achat, décide qu'il est prudent de réduire le dividende cible pour 2024 à 0,0225 USD par action, contre 0,0566 USD par action en 2023. Révisera l'objectif de dividende pour 2025 à la lumière de toute amélioration de la couverture résultant d'un refinancement réussi. En outre, l'entreprise a l'intention de procéder à un refinancement potentiel par le biais d'un financement à long terme disponible sur les marchés américains de la dette privée. Elle estime que le marché américain de la dette privée pourrait constituer une source attrayante de capitaux d'emprunt.

----------

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.