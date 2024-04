Les avocats de Terraform Labs et de son fondateur Do Kwon devraient présenter leurs plaidoiries finales vendredi dans le cadre d'un procès portant sur des allégations selon lesquelles Terraform et Kwon auraient escroqué des investisseurs avant que l'effondrement de leur stablecoin n'ébranle les marchés des crypto-monnaies en 2022.

La Securities and Exchange Commission américaine accuse la société basée à Singapour et M. Kwon d'avoir trompé les investisseurs en 2021 sur la stabilité de TerraUSD, un stablecoin conçu pour maintenir une valeur de 1 dollar. L'autorité de régulation les a également accusés d'avoir faussement prétendu que la blockchain de Terraform était utilisée dans une application de paiement mobile coréenne très populaire.

Les avocats de Terraform et de Kwon ont déjà fait valoir au jury que la SEC avait sorti les déclarations de leur contexte et s'était appuyée sur des témoins dont l'objectif était d'obtenir des indemnités de dénonciation si la SEC obtenait gain de cause.

L'autorité de régulation réclame des sanctions financières civiles et des ordonnances interdisant à Kwon et Terraform de travailler dans le secteur des valeurs mobilières.

M. Kwon, qui a été arrêté au Monténégro en mars 2023, n'a pas assisté au procès, qui a débuté le 25 mars. Les États-Unis et la Corée du Sud, dont M. Kwon est citoyen, ont demandé son extradition pour des raisons pénales.

M. Kwon a conçu TerraUSD et Luna, un jeton plus traditionnel dont la valeur fluctuait mais qui était étroitement lié à TerraUSD.

La SEC estime que les investisseurs ont perdu plus de 40 milliards de dollars sur les deux jetons combinés lorsque l'arrimage du TerraUSD au dollar n'a pas pu être maintenu en mai 2022.

Leur effondrement a également fait chuter la valeur d'autres crypto-monnaies, dont le bitcoin, et a causé des dégâts plus importants sur le marché des crypto-monnaies, conduisant plusieurs entreprises à déposer le bilan en 2022.

Selon la SEC, Kwon et Terraform se sont secrètement arrangés pour qu'un tiers achète de grandes quantités de TerraUSD afin de soutenir le prix lorsque le stablecoin s'est détaché de son ancrage un an plus tôt, en mai 2021. Selon l'autorité de régulation, Kwon a faussement attribué la reprise à la fiabilité des algorithmes de TerraUSD.

La SEC a également déclaré que Kwon et Terraform ont faussement présenté la blockchain de Terraform comme étant utilisée pour traiter et régler les transactions entre les clients et les commerçants sur l'application de paiement Chai. (Reportage de Jody Godoy à New York ; Rédaction de Stephen Coates)