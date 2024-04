Trial Holdings Inc est une société holding basée au Japon, principalement engagée dans la distribution et le commerce de détail, ainsi que dans l'intelligence artificielle (IA) par l'intermédiaire de ses filiales. La société opère à travers deux secteurs d'activité. Le secteur de la distribution et de la vente au détail exploite principalement des magasins de vente au rabais sous la marque Trial, qui proposent notamment des produits de première nécessité, des appareils électroménagers, des vêtements et des articles de loisirs. Les formats de magasins comprennent les méga-centres, les supercentres (SuC), les magasins intelligents et les petits magasins. Le segment Retail Artificial Intelligence (AI) fournit principalement des produits et des solutions aux détaillants et aux fabricants de produits alimentaires et de biens de consommation qui aident à améliorer l'expérience d'achat des clients, les opérations des magasins physiques et l'efficacité des activités de publicité et de promotion des ventes. L'entreprise s'engage également dans des activités liées aux centres de villégiature, telles que la gestion d'auberges et de terrains de golf, ainsi que dans des activités de construction et de gestion immobilière.

Secteur Magasins discount