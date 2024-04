Triangle Energy (Global) Limited est une société de production et d'exploration pétrolière basée en Australie. La société se concentre sur la production et la vente de pétrole à partir de son champ pétrolifère de Cliff Head. Ses projets comprennent le champ pétrolier de Cliff Head, le champ pétrolier de Xanadu, le projet de gaz conventionnel PL231 et le projet Mount Horner. La société détient une participation d'environ 78,75 % dans le champ pétrolier en production de Cliff Head (WA-31-L), situé dans le bassin de Perth. Le champ pétrolifère de Cliff Head (Cliff Head) est situé à environ 300 kilomètres au nord de Perth et à 12 kilomètres au large de la côte de Dongara en Australie occidentale, à une profondeur d'eau de 15 à 20 mètres, sous la licence de production WA-31-L (permis WA-31-L). Le permis WA-31-L couvre plus de 72 km², et le champ pétrolifère couvre six km² dans le permis d'exploration du Commonwealth WA-286-P.