LES GAGNANTS ET LES PERDANTS DE L'OBJECTIF : Les actions de Tribal baissent suite à la résiliation du contrat avec NTU

(Alliance News) - Les titres suivants sont ceux qui ont le plus progressé et le plus régressé sur l'AIM à Londres ce lundi.

----------

AIM - GAGNANTS

----------

Directa Plus PLC, en hausse de 4,8% à 87,00 pence, fourchette de 12 mois 66,25 pence - 135,00 pence. Le fabricant londonien de produits à base de graphène a annoncé que l'une de ses technologies à base de graphène avait obtenu un brevet européen. La technologie de graphène G+ de la société a obtenu un brevet italien pour des applications de filtrage de l'air. Il s'agit notamment d'applications dans le domaine de l'automobile, ainsi que dans celui du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Son portefeuille intellectuel comprend désormais 22 familles de brevets, 81 brevets délivrés et 36 autres en cours d'examen.

----------

Genedrive PLC, en hausse de 1,7 % à 43,72 pence, fourchette de 12 mois 8,00 pence - 48,86 pence. La société de diagnostic moléculaire basée à Manchester annonce que son kit d'identification MT-RNR1 est en cours de déploiement dans deux autres sites hospitaliers du Grand Manchester. Le kit MT-RNR1 ID de Genedrive est un test génétique commercial sur le lieu de soins qui permet d'éviter une perte auditive irréversible à vie chez certains nourrissons exposés aux antibiotiques aminoglycosides en détectant une variante génétique qui peut causer la surdité, ce qui permet de prescrire d'autres antibiotiques.

----------

AIM - LOSERS

----------

Tribal Group PLC, baisse de 12% à 43,85 pence, fourchette de 12 mois 37,00p - 96,00p. Le fournisseur de logiciels et de services éducatifs basé à Bristol signale que l'Université technologique de Nanyang à Singapour a décidé de mettre fin à son contrat avec la société et s'est réservé le droit de réclamer des dommages et intérêts. Tribal déclare qu'il rejette le droit de résiliation de la NTU et qu'il étudie ses options concernant les prochaines étapes appropriées. En conséquence, la société reporte la date de publication de ses résultats annuels au 24 mars afin d'avoir le temps d'examiner l'impact de la résiliation du contrat, en particulier le traitement comptable d'une provision pour contrat déficitaire de 4,5 millions de livres sterling contenue dans les prévisions antérieures. Tribal a signé un contrat de huit ans avec NTU pour la fourniture de son système de gestion des étudiants SITS:Vision basé sur le cloud et de ses solutions Tribal Edge. Le contrat a été annoncé en avril 2021. En février, l'entreprise a déclaré que des retards importants dans son contrat avec Singapour avaient nui à ses résultats en 2022.

----------

Jubilee Metals Group PLC, baisse de 5,8% à 7,45 pence, fourchette de 12 mois 7,30p - 17,50p. La société de traitement des métaux basée à Londres déclare que le bénéfice intérimaire a diminué de plus de moitié en raison de pannes d'électricité en Afrique du Sud et d'une infrastructure déficiente en Zambie. Le bénéfice avant impôt a chuté de 54 %, passant de 9,3 millions de livres sterling l'année précédente à 4,3 millions de livres sterling pour le semestre qui s'est achevé le 31 décembre. Le chiffre d'affaires passe de 63,3 millions de livres sterling à 63,1 millions de livres sterling. Les opérations sur les métaux du groupe platine enregistrent une production de 18 208 onces, toutes issues des opérations propres, en baisse par rapport aux 20 316 onces. La production record de cuivre s'élève à 1.149 tonnes, contre 1.314 tonnes, et est inférieure aux prévisions en raison du retard dans la mise en service du concentrateur de Roan, principalement dû à des disruptions d'électricité et d'eau en Zambie.

----------

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.