Tribal Group plc est un fournisseur britannique de logiciels et de services destinés au marché international de l'éducation. Ses solutions d'information sur les étudiants, basées sur le cloud et sur site, apportent une valeur ajoutée aux organisations éducatives et commerciales tout au long du cycle de vie de l'étudiant. Ses segments comprennent les systèmes d'information des étudiants (SIS) et les services d'éducation (ES). Le segment SIS représente la fourniture de logiciels et de services de maintenance et d'assistance ultérieurs, ainsi que les activités par lesquelles l'entreprise déploie et configure ses logiciels pour ses clients, y compris les solutions logicielles, la gestion des actifs et les services de gestion des informations. Il offre une gamme de services éducatifs couvrant l'assurance qualité, l'examen par les pairs, l'étalonnage et l'amélioration, ainsi que des enquêtes auprès des étudiants qui fournissent des repères mondiaux pour l'expérience des étudiants. Le segment ES représente les services d'inspection et d'examen qui soutiennent l'évaluation de l'enseignement, ainsi qu'un portefeuille d'outils et de services d'amélioration des performances, y compris l'analyse.

Secteur Enseignement professionnel et commercial