Tribal Group plc est une société holding basée au Royaume-Uni. L'entreprise fournit des systèmes, des solutions et des services de conseil dans le domaine de l'éducation. Elle fournit à ses clients des logiciels et des services d'information sur les étudiants basés sur le cloud. La société opère à travers deux segments : Systèmes d'information pour les étudiants et Services d'éducation. Le segment des systèmes d'information pour les étudiants représente la fourniture de logiciels et de services de maintenance et d'assistance, ainsi que les activités par lesquelles elle déploie et configure ses logiciels pour ses clients, y compris les solutions logicielles, la gestion des actifs et les services gérés par l'information. Le segment des services éducatifs représente les services d'inspection et d'examen qui soutiennent l'évaluation de l'enseignement, ainsi qu'un portefeuille d'outils et de services d'amélioration de la performance, y compris l'analyse. Son implantation géographique comprend le Royaume-Uni, l'Australie, d'autres pays d'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord et le reste du monde.

Secteur Enseignement professionnel et commercial