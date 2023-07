Tribe Property Technologies Inc, anciennement Cherry Street Capital Inc, est une société de technologie immobilière basée au Canada. Le modèle de prestation de services technologiques de la société répond aux besoins des parties prenantes plutôt qu'à ceux des fournisseurs de services traditionnels. Elle travaille en collaboration avec les propriétaires, les résidents, les conseils, les promoteurs immobiliers et les fournisseurs pour comprendre la communauté, de la pré-construction à la post-occupation. Ses piliers sont les suivants : connecter, informer, éduquer et protéger. Il propose un modèle de services de gestion axé sur la technologie, tant pour la gestion des copropriétés et des strates que pour la gestion des locations. Elle permet d'accéder aux dossiers et aux documents, aux outils de communication, aux options de paiement en ligne, aux commodités réservables et à un système de billetterie permettant aux résidents de signaler à leur promoteur ou à la direction les problèmes, les questions de garantie et les déficiences. Les produits et services de la société comprennent des services de gestion, une plateforme communautaire, des outils pour les promoteurs et des outils pour les propriétaires.

Secteur Services immobiliers