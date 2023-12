Tribe Technology PLC est une société holding de Tribe Technology Group Ltd (TTGL) basée au Royaume-Uni. La société développe et fabrique des équipements miniers autonomes. Ses principales activités sont le développement, la fabrication en interne et la vente de ses foreuses autonomes à circulation inverse (RC) intégrant sa principale propriété intellectuelle, le Tribe Technology Drilling System (TTDS). Les principales applications des foreuses à circulation inverse sont la prospection minière à un stade précoce, la définition des ressources et divers aspects du développement et de la production minière, y compris le contrôle de la teneur des puits. En outre, la société a mis au point des systèmes d'échantillonnage automatisés à mains libres qui peuvent être déployés sur des foreuses à circulation inverse conventionnelles, y compris celles utilisées pour la prospection minière à un stade précoce.