vTribeca Resources Corporation a annoncé avoir conclu un accord (accord de prolongation) avec les propriétaires (les Vendeurs) de la propriété Gaby-Totito située dans la province de Coquimbo au Chili (la Propriété) afin de prolonger un accord d'option d'achat conclu entre la Société et les Vendeurs le 15 mars 2019, tel qu'amendé, mis à jour, complété ou autrement modifié de temps à autre (l'" Accord d'option d'achat "), en vertu duquel la Société a l'option d'acheter un intérêt de 100 % dans la Propriété (l'" Option d'achat "). En vertu de l'accord d'extension, la date limite du paiement final dû aux vendeurs dans le cadre de l'accord d'option d'achat a été prolongée de douze mois (l'"extension") en contrepartie du paiement par la société aux vendeurs d'une prime unique de 50 000 USD à la signature de l'accord d'extension et d'un paiement partiel de 10 % à la date d'expiration de l'option d'achat d'origine. Le calendrier d'acquisition révisé réduit considérablement les besoins de financement de la Société pour 2024 et donne à Tribeca plus de temps pour se concentrer sur la croissance de la découverte de Gaby en vue d'une première estimation des ressources.

La Société continuera de verser aux vendeurs des paiements de redevances d'exploration (les " paiements de redevances d'exploration ") équivalant à 5 % des dépenses d'exploration engagées sur la propriété pendant la prolongation. De plus, pendant la prolongation, la fréquence des paiements de redevances d'exploration passera d'annuelle à semestrielle. Le montant cumulé des paiements de redevances d'exploration restera plafonné à 500 000 USD.