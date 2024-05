Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited est une entreprise de bijouterie basée en Inde. Elle vend au détail des ornements en or, en diamant, en argent, en platine et en pierres précieuses. Elle exploite environ 32 salles d'exposition dans 12 États de l'Inde, dont 29 sont gérées par elle-même et les autres sont des magasins franchisés. La société propose diverses catégories de produits, tels que des bijoux en or ordinaire, des bijoux sertis de diamants, des bijoux sertis de pierres précieuses et semi-précieuses, des bijoux légers et contemporains, des bijoux de temple, des bijoux en platine ordinaire et sertis de diamants, des bijoux sertis de pierres de couleur en or et des solitaires. Ses produits comprennent des colliers, des bracelets, des pendentifs, des mangal sutra, des boucles d'oreilles, des bagues et divers autres articles. L'entreprise propose plusieurs collections, telles que bespoke, Leela, Navya, HUES, Kavya, Svara et Maya. Ses collections sur mesure sont une gamme de bijoux traditionnels, axés sur le design de la tapisserie des traditions indiennes, des mariages et des festivités. Sa collection Leela est conçue pour les bijoux de mariage.

Secteur Détaillant habillement et accessoires