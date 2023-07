Triboo SpA, anciennement Triboo Media SpA, est une société de portefeuille basée en Italie, active dans le domaine des médias et des services Internet. La société opère sur le marché national et international de l'Internet, qui regroupe plusieurs entreprises et services dans le domaine du commerce électronique, du marketing en ligne, du design d'interaction et de la publicité en ligne, entre autres. Triboo SpA se concentre sur deux activités : Media et E-commerce. L'activité Media propose des services de publicité numérique avec une intégration entre les produits et la technologie dans un réseau éditorial vertical pour les annonceurs en ligne nationaux et internationaux et les agences médias. L'activité E-commerce est destinée à la vente au détail de marques et propose la vente en ligne et mobile, ainsi que la stratégie et la planification marketing. Elle opère notamment par le biais de Triboo Digitale, Triboo Editoriale Srl, Triboo Media SpA, LeonardoADV Srl, LEADOO, Brown Editore SpA et MediaPrime. L'actionnaire principal de la société est Triboo SpA. Elle a fusionné avec Grother Srl.

Secteur Publicité et marketing