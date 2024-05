Trican Well Service Ltd. est une société canadienne de services pétroliers. La société fournit à ses clients des équipements et des solutions pour l'entretien des puits de pétrole et de gaz naturel tout au long des cycles de forage, de complétion et de production. Ses services comprennent la fracturation hydraulique, la cimentation, l'acidification, les tubes enroulés et les solutions techniques. Ses solutions de cimentation combinent des équipements, des mélanges de ciment de qualité et une recherche et un développement continus. Les solutions de cimentation comprennent les prélavages et les entretoises, la cimentation de surface, la cimentation intermédiaire, la cimentation de la gaine, les bouchons de ciment et autres. Les solutions de coiled tubing comprennent le fraisage, la fracturation par coiled tubing, l'E-Coil et autres. Elle fournit des équipements, une assistance technique, une expertise des réservoirs et des services de laboratoire par le biais de la fracturation hydraulique, de la cimentation, des tubes enroulés, des services d'azote et des ventes de produits chimiques pour l'industrie pétrolière et gazière dans l'ouest du Canada. Ses services de fraisage comprennent les bouchons de fracturation, les orifices de fracturation, les outils d'étape et les débris, entre autres.