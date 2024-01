TriCo Bancshares est une société holding bancaire. La principale activité de la société est de servir de société holding pour sa filiale à 100 %, Tri Counties Bank, une banque commerciale à charte californienne (la Banque). En outre, la société possède cinq fiducies de capital, qui sont toutes des filiales de fiducie détenues à 100 % et constituées dans le but d'émettre des titres privilégiés de fiducie (Trust Preferred Securities) et d'en prêter le produit à la société. La Banque fournit des services financiers aux particuliers, aux petites entreprises et aux entreprises, notamment en acceptant des dépôts à vue, des dépôts d'épargne et des dépôts à terme et en accordant des prêts aux petites entreprises, des prêts commerciaux, des prêts immobiliers et des prêts à la consommation, ainsi qu'une gamme de services de gestion de trésorerie et d'autres services bancaires habituels, y compris des coffres-forts dans certaines succursales. Les services de courtage sont fournis dans les bureaux de la Banque par Tri Counties Wealth Management Advisors. La Banque propose une variété de services bancaires et financiers aux particuliers, aux petites entreprises et aux clients commerciaux.

Secteur Banques