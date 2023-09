Tricon Residential Inc. est une société de logements locatifs. La société est propriétaire et exploitante de maisons unifamiliales locatives dans la Sun Belt aux États-Unis et d'appartements multifamiliaux au Canada. Ses secteurs d'activité comprennent la location de maisons unifamiliales, les activités adjacentes (qui comprennent les immeubles locatifs multifamiliaux et les développements résidentiels), et les fonds privés et les services-conseils. L'activité de location de logements unifamiliaux comprend la propriété et l'exploitation de logements locatifs unifamiliaux, principalement dans les grandes villes de la Sun Belt aux États-Unis. Le secteur Adjacent Businesses comprend la propriété, la conception, l'aménagement et l'exploitation d'immeubles locatifs multifamiliaux de premier ordre à Toronto. Ce secteur comprend également les investissements de Tricon dans des projets résidentiels aux États-Unis. Les activités de fonds privés et de services-conseils comprennent la prestation de services de gestion d'actifs, de gestion immobilière et de gestion de l'aménagement. Les services de gestion d'actifs de la société sont fournis à des véhicules d'investissement qui détiennent des maisons locatives unifamiliales et des ensembles résidentiels.

Secteur Développement et opérations immobilières