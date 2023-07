Trident Lifeline Limited est engagée dans la commercialisation éthique de produits pharmaceutiques sur le marché national et international. La société distribue également des produits pharmaceutiques par l'intermédiaire d'un réseau de distribution tiers. Elle propose une gamme de formulations pharmaceutiques et de produits fabriqués en sous-traitance sous licence de prêt. Elle propose des gélules, des comprimés, des pommades liquides, des gels, des gels glacés, des bains de bouche, des pâtes, des solutions, des suspensions, des poudres sèches et des dentifrices. Son portefeuille de produits comprend une gamme de médicaments tels que les antibactériens, les antidiarrhéiques, les antifongiques, les antipaludiques, les antidiabétiques, les traitements dentaires, les inhibiteurs de la pompe à protons, les antiprotozoaires, les antihistaminiques, les antihypertenseurs, les antilipidiques, les antiparasitaires, les multivitamines, les nutraceutiques multiminéraux et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Son portefeuille de produits comprend environ 832 produits. Elle est présente en Inde, ainsi que dans les pays d'Afrique, d'Amérique latine et de l'Inde orientale.

Secteur Produits pharmaceutiques