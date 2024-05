Trident Limited est une société basée en Inde, qui se consacre à la fabrication, au commerce et à la vente de textiles (fils, serviettes éponge et draps de lit) ainsi que de papier et de produits chimiques. La société opère à travers deux segments : Textiles et Papier et produits chimiques. Le secteur des textiles comprend la fabrication de fils, d'essuie-mains, de draps de lit et de fils teints (y compris les services publics). Le secteur du papier et de la chimie comprend le papier et l'acide sulfurique (y compris les services publics). La société possède des installations de production à Barnala, au Pendjab, et à Budni, dans l'État du Madhya Pradesh. Ses produits papier comprennent le papier de marque pour photocopieurs, le papier maplitho pour l'écriture et l'impression, le papier bible et offset, le papier bond, le papier raidisseur, le papier cartouche, le papier index, le papier filigrane, le papier à dessin, le papier pour impression numérique, le papier pour sacs à main, le trident royal (papier pour cartes de mariage), le papier pour sublimation, le papier kraft vierge non blanchi et le papier pour gobelets.

Secteur Textiles et Cuirs