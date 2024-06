(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce jeudi.

AIM - GAGNANTS

Kibo Energy PLC, plus du double à 0,024 pence, fourchette de 12 mois 0,010p-0,070p. Mast Energy Developments, dans laquelle Kibo détient une participation de 55%, annonce que le premier groupe électrogène de sa centrale électrique flexible de 9 mégawatts de Pyebridge, dans le Derbyshire, commencera à fonctionner commercialement et à générer des revenus vers la fin de ce mois, conformément au calendrier prévu. Le programme de travail de la deuxième phase visant à remettre à neuf ce premier groupe électrogène progresse bien, selon Mast. En avril dernier, l'entreprise avait indiqué que les travaux de la deuxième phase seraient réalisés en plusieurs tranches distinctes et consécutives et qu'ils devraient durer de six à huit semaines par groupe électrogène.

Trident Royalties PLC, en hausse de 20% à 48,00 pence, fourchette de 12 mois 29,60 pence-50,00 pence. Trident Royalties a accepté une offre de rachat de 144 millions de livres sterling de la part de son homologue Deterra Global Holdings Pty Ltd. L'offre en numéraire valorise chaque action de Trident, la société de redevances minières diversifiées, à 49 pence chacune. Les actions de Trident ont augmenté de 20 % à 47,90 pence chacune à Londres jeudi matin. L'offre représente une prime de 23 % par rapport au cours de clôture de l'action de Trident, qui était de 40 pence mercredi. Deterra Royalties Ltd, qui détient Deterra Global, est basée à Perth, en Australie, et est cotée à la bourse ASX avec une capitalisation boursière d'environ 2,4 milliards de dollars australiens, soit 1,3 milliard de livres sterling. Deterra affirme que l'actif de lithium Thacker Pass de Trident correspond parfaitement à ses critères d'investissement cibles. Les autres actifs de Trident, notamment la redevance sur l'argent de La Preciosa et la redevance sur le cuivre de Mimbula, aideront Deterra dans ses efforts de diversification, a ajouté la société.

AIM - LOSERS

R&Q Insurance Holdings Ltd, baisse de 83% à 0,31 pence, fourchette de 12 mois 0,31 pence-61,00 pence. La compagnie d'assurance non-vie spécialisée informe les investisseurs de la vente d'Accredited. En octobre, R&Q a conclu un accord pour vendre 100% de la participation dans Randall & Quilter America Holding Inc, la société holding de son activité de gestion de programmes, Accredited. Jeudi, R&Q a déclaré avoir constaté une évolution défavorable des réserves et un certain degré de "stress général" dans ses activités. Ces éléments auront un impact sur la stabilité de la société en tant qu'entreprise. Le conseil d'administration étudie et évalue actuellement toutes les options qui s'offrent à la société, y compris les transactions alternatives (y compris la proposition alternative) et les sources potentielles de liquidités, tout en continuant à travailler à la conclusion de la vente initiale.

