La perte annuelle de Trident Royalties se creuse dans un contexte économique disruptif

(Alliance News) - Trident Royalties PLC a déclaré lundi que sa perte annuelle s'était creusée au cours d'une année difficile, mais que les revenus liés aux redevances avaient bénéficié d'une hausse considérable.

La société de redevances minières diversifiées, basée à Londres, a déclaré que sa perte annuelle avant impôts s'était creusée à 4,6 millions USD, contre 4,4 millions USD l'année précédente.

La société a déclaré que l'année 2022 avait été "légère en termes de transactions, ce qui reflétait en partie le contexte économique et la pression sur les prix des matières premières".

Trident Royalties a déclaré que ses revenus liés aux redevances avaient bondi à 7,9 millions USD, contre 83 000 USD l'année précédente.

Elle a enregistré une réévaluation de 2,2 millions USD des actifs financiers liés aux redevances, contre 1,5 million USD l'année précédente.

La société a fait état d'"autres coûts financiers" qui ont bondi de 1,7 million USD à 6,2 millions USD.

La société n'a pas déclaré de dividende au cours de l'année.

Pour ce qui est de l'avenir, la société a déclaré qu'elle pouvait raisonnablement s'attendre à disposer de ressources suffisantes pour poursuivre son existence opérationnelle dans un avenir prévisible.

Le président du conseil d'administration, Paul Smith, a déclaré : "Nos priorités pour 2023 sont les suivantes "Nos priorités pour 2023 sont de continuer à réduire notre coût du capital et de déployer le capital pour créer de la valeur. Nous disposons de ressources suffisantes grâce à notre trésorerie et à notre facilité d'emprunt.

"L'année 2023 s'annonce plus prometteuse en termes de transactions potentielles. Le report généralisé des levées de fonds par les sociétés minières en 2022 a créé un arriéré de financement de projets. La combinaison de taux d'intérêt plus élevés et de prix d'actions toujours déprimés pour les sociétés minières fait des redevances une alternative de financement de plus en plus attrayante."

Les actions de Trident Royalties étaient en hausse de 1,9 % à 52,50 pence chacune à Londres lundi matin.

