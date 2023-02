Les actions de Trident Royalties en hausse suite à l'investissement dans l'actif de Thacker Pass

(Alliance News) - Trident Royalties PLC a déclaré vendredi que la construction à Thacker Pass est imminente, après que Lithium Americas Corp ait clôturé la tranche initiale de son investissement précédemment annoncé par General Motors Co.

Trident Royalties est une société de redevances minières et de streaming basée à Londres. Son projet de lithium Thacker Pass est basé au Nevada, et exploité par Lithium Americas Corp.

Jeudi, Lithium Americas Corp a déclaré qu'elle avait clôturé la tranche initiale de 320 millions USD de son investissement de 650 millions USD par General Motors, dont le produit est utilisé pour accélérer le développement de Thacker Pass.

À la suite de cet investissement, General Motors est désormais le principal actionnaire et partenaire d'écoulement de LAC. Trident détient un intérêt de 60 % dans une redevance de revenu brut sur la totalité de Thacker Pass. Au prix spot actuel du lithium de 59 000 USD par tonne d'équivalent carbonate de lithium, une fois à pleine production, la redevance rapportera environ 50 millions USD par an à Trident.

"Thacker Pass est une mine à longue durée de vie qui revêt une importance stratégique significative dans le contexte de la transition des États-Unis vers le net zéro. Suite à la décision de la semaine dernière sur le Record of Decision, et avec cette injection de capital provenant de l'investissement historique de GM dans LAC, la construction peut commencer dans les plus brefs délais avec une première production attendue en H2 2026 ", a déclaré le directeur général Adam Davidson.

Les actions de Trident se négociaient en hausse de 3,0 % à 57,68 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

