Trident Royalties plc est une société de redevances minières diversifiées basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est d'investir dans des redevances minières et des droits d'exploitation dans le secteur des ressources naturelles. Ses activités se situent au Royaume-Uni, en Australie, aux États-Unis, en Zambie, au Pérou, au Canada, en Afrique du Sud, au Mexique, au Brésil et au Kenya. La société opère à travers trois segments : Precious, Bulk, Battery Metals and Base. Le segment Precious comprend le portefeuille Gold Offtake et l'or Lincoln. Le segment Bulk comprend Koolyanobbing. Le segment Base comprend Mimbula. Le segment Battery Metals comprend Thacker Pass. L'activité de deal-sourcing de la société se concentre sur les royalties détenues par des vendeurs naturels, tels que les fonds fermés, les générateurs de prospects, les mineurs juniors et moyens. Elle cible les transactions de petite et moyenne taille. Le portefeuille de la société comprend des métaux de base, des métaux précieux et des métaux de batterie, ainsi que des matériaux en vrac, et comprend des actifs dans les domaines du lithium, de l'or, du cuivre, du molybdène, des sables minéraux et du minerai de fer.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds