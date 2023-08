Trident Royalties PLC, anciennement Trident Resources PLC, est une société diversifiée de redevances et de flux miniers basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur les métaux de base et précieux, les matériaux en vrac et les métaux de batterie. Elle construit un portefeuille de redevances pour s'exposer au secteur minier mondial, en mettant l'accent sur les actifs de production. La recherche active de transactions par la société se concentre sur les redevances détenues par des vendeurs naturels, y compris les fonds à capital fixe, les générateurs de prospects, les petites et moyennes entreprises minières. La société cible les transactions de petite à moyenne envergure. Elle détient également des intérêts dans le projet Thacker Pass, qui est une réserve de lithium aux États-Unis.

Secteur Sociétés minières intégrées