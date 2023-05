Trident Royalties annonce un trimestre "positif

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Trident Royalties PLC - Société de redevances minières basée à Londres - déclare des recettes d'un montant total de 3,6 millions de dollars provenant de l'exposition à l'or, au cuivre et au minerai de fer au cours du trimestre qui s'est terminé le 31 mars. Cela représente une augmentation de 63% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Le portefeuille de contrats d'achat d'or affiche une performance particulièrement forte, avec une augmentation de 48 % d'une année sur l'autre, à périmètre constant. Adam Davidson, directeur général, déclare : "Le trimestre a été positif pour le portefeuille existant, avec des mises à jour significatives du projet de lithium Thacker Pass, la poursuite de la montée en production du projet de cuivre Mimbula et la forte croissance et les flux de trésorerie du portefeuille d'enlèvement d'or."

Amaroq Minerals Ltd - Société de développement minier axée sur le Groenland - Achèvement d'un levé géophysique sur les projets aurifères Nanoq, Siku et Jokum's Shear. Les résultats révèlent de nombreuses structures potentielles de pièges à or qui coïncident avec des échantillons connus à haute teneur, indique la société. Eldur Olafsson, directeur général, déclare : "Alors que nous progressons dans notre programme de développement à Nalunaq, je suis ravi que nous continuions à identifier d'autres opportunités aurifères significatives dans le sud du Groenland. Les travaux entrepris à Nanoq et dans nos autres projets d'exploration aurifère avancés nous aideront à accroître notre base de ressources sous-jacente à mesure que nous avançons vers la production à Nalunaq."

Haydale Graphene Industries PLC - société de technologie du graphène basée à Ammanford, au Pays de Galles - annonce que le gouvernement gallois lui a accordé un soutien à l'innovation flexible (SMART Flexible Innovation Support) afin d'accélérer le développement de son produit de chauffage par le sol au graphène et de sa gamme d'encres pour capteurs biomédicaux. SMART FIS fournira à Haydale un financement d'un montant total de 182 843 GBP sur une période de deux ans. Une partie de ce financement permettra à l'entreprise d'accélérer le développement de son prototype de chauffage par le sol au graphène pour en faire un produit CE prêt à être commercialisé et pouvant être testé dans un environnement domestique.

Beowulf Mining PLC - Société minière centrée sur la Suède, la Finlande et le Kosovo - annonce que le directeur général Kurt Budge se retire de la société avec effet immédiat pour poursuivre d'autres intérêts commerciaux. Budge sera remplacé par Johan Rostin, qui assurera la présidence et l'intérim jusqu'à la nomination d'un successeur permanent. La société se dit "confiante" dans cette solution intérimaire.

Amedeo Air Four Plus Ltd - Société d'investissement aéronautique basée à Guernesey - Déclare que le dernier trimestre clos le 31 mars a été "à certains égards" un "tournant" pour la société. Elle note que Thai Airways est passée d'un loyer à l'heure à des loyers mensuels fixes et que, par conséquent, la compagnie aérienne exploite "de plus en plus" les avions de la société. Cela signifie que la société est "plus confiante" dans ses perspectives. Elle dit continuer à évaluer les variables qui affectent ces avions et à déterminer le meilleur moment pour en réaliser la valeur pour les actionnaires. Reconnaît que certains actionnaires souhaitent que l'entreprise vende les avions. La compagnie se dit "confiante" dans le fait que l'ensemble des avions et des baux emphytéotiques a une "valeur substantielle" supérieure à l'exposition aux prêts et aux fonds détournés précédemment des actionnaires pour maintenir les créanciers pendant la période où la compagnie aérienne ne payait pas ses loyers.

Verditek PLC - société technologique qui développe, fabrique et vend des panneaux solaires légers - Pour lever 500 000 GBP avant frais par l'émission de billets de prêt convertibles garantis. L'opération devrait être achevée la semaine prochaine. Les obligations sont assorties d'un coupon de 7 % par an. Verditek utilisera le produit de l'émission principalement pour rembourser les obligations Crowd for Angels. Gavin Mayhew, directeur non exécutif de la société, a accepté de souscrire 165 000 GBP de ces obligations.

Hyve Group PLC - Organisateur d'événements basé à Londres - Note que la réunion du tribunal et l'assemblée générale qui se sont tenues mercredi dans le cadre de l'offre en numéraire proposée pour la société par Heron UK Bidco Ltd, une société contrôlée par des fonds conseillés par Providence Equity Partners LLC, ont été adoptées. La réalisation du rachat reste subordonnée à l'approbation du plan par le tribunal. L'audience du tribunal sur le plan est prévue pour le 18 mai. En mars, Hyve a accepté un rachat de 320 millions de livres sterling par Providence Equity Partners, une société d'investissement en capital axée sur les médias et basée à Rhode Island, aux États-Unis.

Cadence Minerals PLC - société londonienne d'investissement et de développement en phase initiale dans le secteur des ressources minérales - Prend note de l'annonce faite par Hastings Technology Metals concernant les progrès réalisés dans les projets de terres rares de Yangibana. En janvier, Cadence a conclu la vente de sa participation de 30 % dans plusieurs concessions minières faisant partie du projet Yangibana pour un montant de 2,45 millions d'actions Hastings, ce qui correspond à environ 1,9 % du capital social de Hastings. Hastings a conclu un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction avec GR Engineering Services Ltd pour la livraison de l'usine d'enrichissement et de l'infrastructure associée au projet Yangibana. Le contrat de 210 millions USD est inférieur aux estimations de coûts pour une portée équivalente dans le cadre du modèle actuel d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de la construction.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

