Trident Royalties s'intéresse à un projet mexicain

Critical Metals PLC - Véhicule d'investissement basé à Londres et axé sur l'Afrique, avec un accent sur le secteur des métaux critiques et stratégiques - Fournit une mise à jour opérationnelle sur l'actif de cuivre et de cobalt de la société en République démocratique du Congo. Elle indique que 6 500 tonnes de minerai oxydé d'une teneur moyenne de 3 % ont été extraites à ce jour et que l'exploitation s'accélère dans les zones de sulfure à haute teneur - les échantillons de minerai à haute teneur dépassent 8,3 % de cuivre. Les derniers programmes de cartographie et de géophysique soulignent à nouveau le potentiel en cuivre et en cobalt. En outre, il note que des acheteurs potentiels de minerai visitent l'actif et que les premières ventes devraient être réalisées une fois que l'infrastructure de transport sera achevée. Elle explique que la mobilisation pour la réhabilitation des routes et la construction de ponts a commencé et qu'elle devrait être achevée d'ici la fin du mois de mai.

Arrow Exploration Corp - Explorateur de pétrole centré sur la Colombie - Fournit une mise à jour sur le forage de Carrizales Norte 1, un puits d'exploration sur le bloc Tapir dans le bassin de Llanos en Colombie. Note que le puits a été foré le 1er mai et a atteint la profondeur totale le 11 mai. Le puits a été foré jusqu'à une profondeur totale mesurée de 9 190 pieds et a rencontré environ 148 pieds de réserves nettes de pétrole en profondeur mesurée, indique la société. Elle ajoute qu'un programme de tests et de complétion est en cours d'examen. Les tests seront effectués au cours des prochaines semaines et la production devrait commencer au début du mois de juin.

GENinCode PLC - société de biotechnologie spécialisée dans la prévention des maladies cardiovasculaires - annonce une collaboration avec la clinique universitaire de Dresde, département de médecine interne et département de génétique humaine en Allemagne, pour l'utilisation de son test LIPID inCode dans les soins primaires pour le diagnostic de l'hypercholestérolémie, c'est-à-dire des niveaux élevés de cholestérol, et de l'hypercholestérolémie familiale. LIPID inCode est le premier produit polygénique introduit en Allemagne pour améliorer le diagnostic et le traitement de l'hypercholestérolémie afin de prévenir les maladies cardiovasculaires. La collaboration fait suite aux résultats positifs de l'étude clinique et du projet pilote LIPID inCode de Dresde.

Trident Royalties PLC - Société de redevances minières basée à Londres - Conclut un accord de vente et d'achat avec Coeur Mining Inc pour acheter des redevances et un paiement d'étape sur le projet d'argent La Preciosa détenu par Avino Silver & Gold Mines Ltd au Mexique. Les redevances comprennent : une redevance de 1,25 % sur le rendement net de fonderie pour les filons Gloria et Abundancia ; une redevance de 2,00 % sur la valeur brute pour toutes les autres zones de La Preciosa ; et un paiement d'étape de 8,8 millions USD payable dans les 12 mois suivant la première production d'argent à La Preciosa. Trident versera 7 millions USD en espèces et 1 million USD supplémentaire, en espèces ou en actions, à la réception du paiement d'étape. Adam Davidson, directeur général, déclare : "La Preciosa devrait commencer à générer des liquidités pour Trident à court terme, ce qui contribuera à l'augmentation de la trésorerie que nous prévoyons pour les années à venir".

Oxford BioDynamics PLC - Société de biotechnologie basée à Oxford et spécialisée dans la découverte et le développement de biomarqueurs épigénétiques - annonce la publication dans la revue Cancers d'une validation élargie soutenant l'utilisation de son test EpiSwitch CiRT pour la majorité des monothérapies anti-PD-1/L1 inhibiteurs de points de contrôle largement utilisées. Notes Dans cette étude évaluée par des pairs, des essais cliniques prospectifs représentant 280 traitements avec des inhibiteurs de points de contrôle immunitaires ont été utilisés pour développer, vérifier et valider un test prédictif comprenant les huit biomarqueurs génomiques 3D utilisés dans le CiRT. L'essai de biomarqueurs sanguins a atteint une précision (85 %), une sensibilité (93 %), une spécificité (82 %) et une VPN (valeur prédictive négative de 97 %) élevées dans 14 indications oncologiques plus larges, y compris le mélanome, la tête et le cou, le poumon, le pancréas, la prostate, le foie, le côlon et le cancer du sein.

