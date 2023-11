Ce qui suit est un récapitulatif des mises à jour des transactions des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi, et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Trident Royalties PLC - société de redevances minières - Conclusion d'un accord contraignant avec New World Resources Ltd pour l'achat d'une redevance de rendement net de fonderie sur toute la production de métal du projet de cuivre Antler de New World en Arizona, aux États-Unis, pour 11 millions de dollars australiens, soit 5,8 millions de livres sterling. Adam Davidson, directeur général, déclare : "À la fin de l'année dernière, nous avons indiqué que le marché des redevances devenait plus actif, les projets cherchant à se financer en dehors des marchés traditionnels des actions et de la dette. Cela s'est avéré être le cas, Antler étant notre cinquième transaction cette année. Il s'agit d'une redevance très attrayante. La combinaison de matières premières complète notre portefeuille existant, avec des métaux de base tournés vers l'avenir qui s'ajoutent à notre exposition au lithium, aux métaux précieux et aux métaux de base existants. L'emplacement et la gestion de l'actif sont tous deux excellents, et nous nous attendons à ce que la redevance génère une valeur significative pour les actionnaires de Trident".

CleanTech Lithium PLC - Société d'exploration et de développement du lithium axée sur le Chili - déclare que l'étude de préfaisabilité de son projet Laguna Verde progresse. Elle intégrera les résultats des essais réalisés pendant six mois avec un système d'extraction directe du lithium à plusieurs vannes à l'échelle du laboratoire. L'usine pilote DLE est conçue pour produire jusqu'à une tonne par mois d'équivalent de carbonate de lithium dans un éluat de lithium concentré, qui sera transformé en carbonate de lithium de qualité batterie dans une installation tierce existante. Des échantillons de ce produit seront mis à la disposition de partenaires stratégiques et de fournisseurs potentiels, tels que les principaux fabricants d'automobiles et de batteries, à des fins d'essai et de qualification du produit.

Aldo Boitano, président-directeur général, déclare : "La récente visite en Chine m'a montré la grande opportunité qu'offre DLE pour produire du lithium dans le cadre d'une approche axée sur l'ESG. Il est clair à mes yeux que le DLE est la voie à suivre pour la production de lithium si nous voulons atteindre les objectifs de production de véhicules électriques. Les entreprises que nous avons visitées en Chine vont de l'avant avec l'extraction de lithium à partir de saumure sans bassins d'évaporation, ce qui a renforcé la certitude de nos projets à mesure que nous progressons dans l'étude de faisabilité préliminaire pour Laguna Verde. Cette phase importante de la croissance de CTL contribuera aux discussions que nous prévoyons d'avoir avec des partenaires stratégiques en 2024. Les six prochains mois seront une période chargée pour CTL, avec la combinaison de l'étude de faisabilité et l'analyse des résultats de l'usine pilote de DLE, ce qui en fait une période passionnante dans le parcours de la société."

Town Centre Securities PLC - Investisseur immobilier basé à Leeds, Angleterre - A l'intention de restituer jusqu'à 10,9 millions de livres sterling aux actionnaires par le biais d'une offre publique d'achat de 7,5 millions d'actions au prix de 145 pence par action. Ce prix représente une prime sur le prix des actions ordinaires de 22 % par rapport au cours de clôture de 118,5 pence le 7 novembre.

Coro Energy PLC - Société d'énergie d'Asie du Sud-Est - Achève la vente de son portefeuille italien suite à l'approbation des autorités de régulation italiennes. Le montant total de la transaction s'élève à 7,4 millions d'euros, dont 5,9 millions d'euros de paiement initial. La société déclare avoir déjà reçu 2,5 millions d'euros d'acompte. James Parsons, président du conseil d'administration, a déclaré : "La vente de l'Italie étant désormais achevée, Coro peut désormais concentrer ses ressources humaines et financières sur l'Asie du Sud-Est, avec sa croissance fondamentale et la forte demande d'énergie qui en découle. Dans l'immédiat, notre attention se porte sur le processus d'affermage du PSC de Duyung. Je tiens à remercier notre équipe en Italie pour les nombreuses années passées au service de Coro et je lui souhaite beaucoup de succès sous sa nouvelle direction".

B90 Holdings PLC - Société basée sur l'île de Man active dans le secteur des jeux d'argent en ligne - Relance Bet90.com dans le cadre du passage à des opérations interentreprises. Dans le même temps, elle interrompt les opérations de jeux d'argent entre entreprises et consommateurs sur le site. Les activités B2B comprendront des revues de casinos, des revues de paris sportifs et des conseils en matière de paris. Le président exécutif, Ronny Breivik, déclare : "La direction se concentre désormais sur les opérations B2B dans le secteur des jeux d'argent et de hasard, et la relance de Bet90.com est une étape essentielle vers l'expansion de nos opérations, tout en réduisant les coûts d'exploitation. Nous tirerons parti de notre vaste expérience et de notre connaissance du secteur pour proposer des solutions innovantes à nos partenaires commerciaux."

Seeing Machines Ltd - développeur de technologies de surveillance des opérateurs de transport basé à Canberra - remporte un programme automobile d'une valeur initiale de 15 millions de dollars. Les chiffres de production pour le premier trimestre de l'année se terminant le 30 juin 2024 ont augmenté de 98 % pour atteindre 222 138 unités, contre 112 077 unités pour la période correspondante de l'année précédente. Paul McGlone, président-directeur général, déclare : "Nous nous réjouissons de l'attribution de notre 16e programme automobile à nos clients actuels de niveau 1 et [fabricants d'équipements d'origine]. Cette opportunité commerciale élargie nous permet de renforcer notre position auprès de cet équipementier, ce qui nous conforte dans l'idée d'étendre nos activités à d'autres gammes de véhicules au sein de leur portefeuille. En tant que fournisseur de premier plan de systèmes de sécurité pour les transports critiques, la confiance est d'une importance capitale et, bien que ce prix individuel soit raisonnablement modeste, il valide davantage notre technologie éprouvée et je suis convaincu que nous aurons d'autres contrats avec ce client OEM".

