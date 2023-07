Trident Texofab Limited est une entreprise de fabrication et de commerce de textiles basée en Inde. La société est engagée dans le commerce de produits pour l'ameublement de la maison, de vêtements, de costumes, de chemises, de textiles techniques et de tissus. L'entreprise fabrique des tissus gris de différentes qualités et réalise des travaux de tissage, d'impression numérique et de broderie. Les produits de la société comprennent des rideaux, des coussins, des rideaux de douche, des chemins de table, des nappes, des costumes, des kurtis, des tissus pour vêtements, des satins, des vêtements de loisirs pour femmes, des vêtements ethniques indiens et des vêtements pour enfants. La société fabrique également différents types de tissages, tels que les ratières, les jacquards, les tissus texturés, les tissus imprimés, les solides, les imprimés numériques, les ajouts de valeur et les coutures.

Secteur Textiles et Cuirs