Kin & Carta dégringole et réduit ses perspectives

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce vendredi.

SMALL-CAP - GAGNANTS

Trustpilot Group PLC, hausse de 1,7% à 99,6 pence, fourchette sur 12 mois 51,85p-172,7p. La plateforme d'évaluation en ligne basée à Copenhague déclare que Zillah Byng-Thorne, directrice non exécutive et présidente désignée, succédera à Tim Weller à la présidence de la société à partir du 3 avril. La société a engagé Byng-Thorne en tant que présidente adjointe et directrice non exécutive en septembre. Byng-Thorne était auparavant PDG de Future depuis avril 2014. Elle avait été initialement nommée directrice financière en 2013, alors que Future avait une capitalisation boursière d'à peine 30 millions de livres sterling. Trustpilot indique également que Weller restera directeur non exécutif de la société afin de "garantir une passation de pouvoirs en douceur." Il ne cherchera pas à être réélu en tant que directeur de la société lors de l'assemblée générale annuelle, qui est actuellement prévue pour le 23 mai.

Trifast PLC, hausse de 4,9 % à 65,2 p, fourchette sur 12 mois : 46,70 p-140,50 p. La société de fixations industrielles regagne un peu de terrain après une semaine éprouvante, qui a vu le cours de son action chuter de 30%. Lundi, Trifast a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le bénéfice et le revenu annuels soient inférieurs aux attentes du marché, et a annoncé la démission immédiate de son directeur général. Trifast a déclaré que les conditions économiques difficiles lui ont fait subir "une certaine volatilité dans les modèles de demande". Elle a souffert d'un "déstockage important" de la part d'un fabricant asiatique, contrebalançant les efforts déployés pour augmenter sa marge d'exploitation.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Kin & Carta PLC, baisse de 29% à 132,8 p, fourchette à 12 mois 131,2 p-293 p. Le cabinet de conseil aux entreprises basé à Londres a réduit ses prévisions pour son exercice financier, en raison des effets des vents contraires macroéconomiques qui ont rendu les clients plus prudents, et de l'allongement des cycles de vente. Le chiffre d'affaires organique à taux de change constant a baissé de 6 % au cours du premier semestre clos le 31 janvier par rapport à l'année précédente. Le revenu net augmente de 15 % pour atteindre 98,8 millions de GBP sur une base déclarée. Pour l'ensemble de l'année, elle prévoit une croissance des nouveaux revenus de 8 à 12 %, mais une baisse du revenu net organique à taux de change constant. "Malgré les vents contraires macroéconomiques qui tempèrent la croissance à court terme dans l'ensemble du secteur, ...les mesures que nous mettons actuellement en œuvre dans l'entreprise me donnent confiance dans le fait que nous continuons à construire une plate-forme solide pour la croissance future", déclare le PDG Kelly Manthey.

