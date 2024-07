Trifast plc est une société basée au Royaume-Uni, qui est engagée dans la conception, l'ingénierie, la fabrication et la distribution de fixations industrielles et de composants de catégorie "C" aux industries d'assemblage mondiales. La société fournit des composants à plus de 5 000 entreprises dans le monde entier, dans divers secteurs, notamment les véhicules légers, la santé et la maison, les distributeurs, l'énergie, la technologie et les infrastructures, l'industrie générale et les véhicules lourds. Elle propose divers produits, tels que des vis et des boulons, des écrous, des rondelles, des circlips, des bagues, des joints, des joints toriques, des fixations pour tôle, des fixations pour plastique, de la quincaillerie pour boîtiers, de la quincaillerie pour plastique, des passe-câbles, des fixations de sécurité, des entretoises et des piliers, et d'autres produits. L'entreprise compte quatre segments géographiques : Royaume-Uni, Europe, Amérique du Nord et Asie. Le segment Europe comprend la Norvège, la Suède, la Hongrie, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et la Pologne. Le segment Amérique du Nord comprend les États-Unis et le Mexique. L'Asie comprend la Malaisie, la Chine, Singapour, Taïwan, la Thaïlande, l'Inde et les Philippines.