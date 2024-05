Trifork Holding AG est une société basée en Suisse. La société est la société mère du groupe Trifork, dont les activités principales sont divisées en deux segments : Trifork se concentre sur le développement de logiciels et l'exploitation de systèmes de technologie de l'information (TI), y compris les conférences et les formations, et Trifork Labs se concentre sur les investissements dans les startups technologiques et sont le moteur du groupe pour l'innovation en matière de recherche et de développement (R&D). Le groupe Trifork fournit des services dans trois secteurs verticaux distincts (FinTech, Digital Health et Smart Building). Les entreprises du groupe fournissent des solutions logicielles pour des produits électroniques tels que les journaux de santé et la version numérique des dossiers de grossesse. Les entreprises opèrent à travers 25 bureaux aux États-Unis et en Europe.

Secteur Services et conseils en informatique