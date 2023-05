Trigano : Oddo BHF relève son objectif de cours

Oddo BHF maintient sa note de surperformance sur le titre Trigano, avec un objectif de cours relevé de 148 à 160 euros.



Le bureau d'analyses s'appuie notamment sur les résultats semestriels 'légèrement supérieurs aux attentes' de Trigano, avec un ROC de 173,4 ME (contre 169,2 ME anticipé).



Compte-tenu du niveau élevé du carnet de commandes qui sature les capacités de production, Trigano table sur une bonne progression de ses ventes et se dit 'très confiant' quant à la poursuite de la croissance des ventes de camping-cars au-delà de 2023.



Par conséquent, Oddo BHF indique relever ses hypothèses de ROC de 7% à 400 ME pour la seconde moitié de l'année.



L'analyste met également en avant la bonne visibilité sur le second semestre, la bonne résilience des marges ainsi qu'une situation bilancielle 'très favorable'.















Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.