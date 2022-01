Trigano : Oddo confirme son conseil sur le titre

Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Trigano avec un objectif de cours inchangé de 202 euros.



Le bureau d'analyses salue la 'bonne performance' de l'activité au 1er trimestre, le chiffre d'affaires étant ressorti à 786,8 ME (+9,2%) contre 731,9 ME attendu.



'Le groupe bénéficie sur la période d'une demande qui reste soutenue et des hausses de prix destinées à compenser la hausse du prix des matières premières', constate l'analyste.



Ainsi, malgré des tensions sur les approvisionnements et des décalages de production, le groupe fait face à une demande soutenue et le carnet de commandes sature les capacités de production.



Dans ce contexte, Oddo confirme ses estimations et cible une progression du chiffre d'affaires de 17.1% en 2022 dont +8.1% à ptcc, 'ce qui reste prudent', souligne le broker.



