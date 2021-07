Trigano : Oddo révise son objectif de cours à la hausse

Oddo renouvelle son conseil de 'surperformance' sur le titre Trigano et relève son objectif de cours de 200 à 232 euros.



Le bureau d'analyses met en avant 'l'excellente dynamique' du 3e trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 126% en données comparables, à 905 ME, un chiffre très supérieur à ses estimations (706 ME).



L'analyste pointe aussi l'excellente visibilité sur l'exercice 2021-22 avec une demande 'très soutenue'. Par conséquent, les capacités de production devront être revues à la hausse, estime le broker, qui s'attend également à des hausses de prix de l'ordre de 5 à 10% en raison de la montée des prix des matières premières.



'Les fondamentaux sont excellents et le groupe devrait poursuivre ses opérations de croissance externe', conclut Oddo.



