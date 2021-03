TRIGANO : grosses acquisitions en vue, le titre en profite

Trigano progresse de 2,81% à 164,50 euros sur la place de Paris, les investisseurs saluant la politique de croissance externe du spécialiste du camping-car. Ce dernier est en effet entré en négociation exclusive pour l'acquisition de 70% du capital et des droits de vote des groupes CLC, SLC et Loisiréo. Avec 44 points de vente de camping-cars et de caravanes en France, les groupes CLC, SLC et Loisiréo emploient environ 800 personnes et ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires de l'ordre de 400 millions d’euros en 2020.



Compte tenu du niveau des ventes de Trigano à ces distributeurs, l'apport de chiffre d'affaires consolidé résultant de ces acquisitions serait de l'ordre de 350 millions d'euros, ce qui représente 16% du chiffre d'affaires du dernier exercice.



Les dirigeants des groupes CLC, SLC et Loisiréo continueraient d'assurer la direction et le développement de leurs groupes respectifs.



Si le montant de la transaction n'a pas été donné, Trigano précise néanmoins que les trois groupes dans son viseur sont bénéficiaires.



Pour Berenberg, cette opération de croissance externe est cohérente. " Depuis un certain temps, Trigano a indiqué que sa part de marché déjà élevée en Europe empêcherait la plupart des transactions avec d'autres constructeurs, d'où son désir d'investir dans l'intégration verticale, soit par la distribution comme dans cette transaction, soit par l'intermédiaire de fournisseurs ", rappelle le bureau d'études.



" Nous pensons que Trigano a l'intention de remplacer à terme les produits de ses concurrents par les siens, ce qui lui permettra de consolider à la fois sa position sur le marché et la rentabilité du réseau de distribution ", a ajouté l'analyste.



Sur le plan financier, Berenberg souligne qu'avec une trésorerie nette de 120 millions d'euros à fin août 2020, le groupe peut financer l'opération, qui devrait selon lui offrir un effet relutif intéressant sur les bénéfices.



In fine, Berenberg affiche une recommandation d'Achat et un objectif de cours de 155 euros sur le titre Trigano.