TRIGANO : perturbé par le confinement britannique et la cyberattaque au deuxième trimestre

Trigano recule de 2,54 % à 157,50 euros l’action sur la place de Paris, dans le sillage de son point d’activité au titre du deuxième trimestre de son exercice 2020-2021. Si le groupe bénéficie toujours d’un fort engouement pour ses camping-cars, perçus comme des « bulles sanitaires mobiles » dans un contexte de pandémie, des grains de sables sont venus gripper la machine et ralentir la croissance.



Entre décembre 2020 et février 2021, le chiffre d'affaires a atteint 648,2 millions d'euros, soit une hausse de 7,4% à données publiées et de 6,3% à périmètre et taux de change constants sur un an. C'est moins que ce qu'attendait Berenberg : 712 millions d'euros. C'est surtout bien moins que la croissance observée lors du premier trimestre de l'exercice (septembre à novembre 2020) : +28,7% à données publiées et +27,4 % à périmètre et taux de change constants.



D'une part, la croissance a été freinée par la fermeture en janvier et février 2021 des points de vente de l'enseigne Marquis au Royaume-Uni, suite à la décision de reconfinement national prise par le gouvernement britannique. D'autre part, les conséquences sur la production de la cyberattaque subie début février ont entraîné la perte d'environ 700 véhicules.



Ces deux effets combinés ont pesé pour un total de 75 à 80 millions d'euros de revenu, soit 12 à 13 points de croissance, selon les estimations de Berenberg.



Dans les prochains mois, Trigano s'attend néanmoins au maintien d'une très forte demande pour ses produits. L'activité de retail au Royaume-Uni envoie un signal positif important avec la fin du " stay at home " planifié le 29 mars et la fin des restrictions de sortie le 12 avril.



Trigano souligne que son objectif prioritaire reste de livrer les carnets de commandes de camping-cars en très forte progression et de satisfaire à moyen terme les besoins de ses réseaux de distributeurs.



Pour ce faire, le groupe s'attachera à sécuriser ses approvisionnements dans un contexte d'augmentation de la production de l'ensemble des usines de l'industrie des véhicules de loisirs en Europe qui fait croître les tensions chez de nombreux fournisseurs.



Parallèlement, Trigano, qui a créé environ 1 200 emplois au cours du premier semestre, poursuivra ses programmes d'augmentation de ses capacités de production comprenant notamment l'embauche et la formation de nombreux opérateurs et la montée en puissance des sites de fabrication de fourgons créés cette année.