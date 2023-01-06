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    TRI   FR0005691656

TRIGANO

(TRI)
  Rapport
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18:20Trigano : Document AMF CP. 2023DD878971
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Trigano : Document AMF CP. 2023DD878971

06/01/2023 | 18:20
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2023DD878971

06 janvier 2023

FR0005691656 - DD154838

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

FRANCOIS FEUILLET, VICE PRESIDENT DU CONSEIL

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : TRIGANO

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 05 janvier 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 120.0293 Euro

VOLUME : 1 009.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 120.0293 Euro

VOLUME : 1 009.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 05 janvier 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : CHI X - TURQUOISE - VFSI - EQUIDUCT - POSIT

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 119.5452 Euro

VOLUME : 595.0000

PRIX UNITAIRE : 119.8591 Euro

VOLUME : 93.0000

PRIX UNITAIRE : 119.6000 Euro

VOLUME : 26.0000

PRIX UNITAIRE : 119.4791 Euro

VOLUME : 177.0000

PRIX UNITAIRE : 119.8920 Euro

VOLUME : 100.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 119.5993 Euro

VOLUME : 991.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 06 janvier 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Trigano SA published this content on 06 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 January 2023 17:06:50 UTC.


© Publicnow 2023
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Données financières
CA 2023 3 583 M 3 772 M -
Résultat net 2023 299 M 315 M -
Tréso. nette 2023 337 M 355 M -
PER 2023 7,75x
Rendement 2023 3,20%
Capitalisation 2 299 M 2 420 M -
VE / CA 2023 0,55x
VE / CA 2024 0,47x
Nbr Employés -
Flottant 41,9%
Graphique TRIGANO
Durée : Période :
Trigano : Graphique analyse technique Trigano | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique TRIGANO
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 7
Dernier Cours de Clôture 120,40 €
Objectif de cours Moyen 158,14 €
Ecart / Objectif Moyen 31,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Stéphane Gigou Chairman-Management Board
Cédric Ratouis Chief Financial Officer
François Marie Feuillet Chairman-Supervisory Board
Guido Carissimo Independent Member-Supervisory Board
Jean-Luc Gérard Independent Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
TRIGANO-5.64%2 420
BRP INC.1.61%6 080
POLARIS INC.0.70%5 895
BRUNSWICK CORPORATION3.68%5 453
THOR INDUSTRIES, INC.3.38%4 189
YETI HOLDINGS, INC.2.11%3 596