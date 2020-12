Trigano : Procedure d'évaluation des conventions reglementées

Sont exclues du régime d'autorisation préalable défini à l'article L 225-86 du code de commerce, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. La satisfaction de ces deux critères cumulatifs est contrôlée en se référant à la jurisprudence en vigueur et à la doctrine de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes.

Cette procédure a pour objet de définir les critères retenus par la Société pour déterminer si une convention porte ou non sur une opération courante et est conclue à des conditions normales, ainsi que le mode d'examen et d'évaluation régulier de ces critères.

IV - Procédure d'évaluation des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales

Il est rappelé que sont exclues du contrôle des conventions réglementées et de la procédure d'évaluation des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil (société instituée entre deux ou plusieurs personnes) ou des articles L 225-1 et L 226-1 du code de commerce (SA : deux associés ou plus - Société en commandite par actions : un ou plusieurs commandités).

La procédure de contrôle est exclue tant chez la société mère que chez sa filiale.

Identification, qualification et évaluation annuelle

Le caractère courant et les conditions normales des conventions sont appréciées au cas par cas par la Direction juridique, dès qu'elles sont portées à sa connaissance, en concertation avec les Directions financière, comptable, et immobilière, en se référant à l'étude sur les conventions réglementées et courantes publiée par la Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes en février 2014, et en recueillant si besoin l'avis des commissaires aux comptes. Toute convention qui, après analyse, ne peut être qualifiée d'opération courante conclue à des conditions normales, est soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées.

Chaque année, le Conseil de surveille évalue les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions conclues ou poursuivies au cours de l'exercice. S'il estime qu'une de ces conventions ne satisfait plus aux conditions énoncées ci-avant, il requalifie, le cas échéant, la convention en convention réglementée, la ratifie et la soumet à la ratification de la plus prochaine assemblée générale qui statue sur le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Abstention des personnes directement ou indirectement intéressées

Les personnes directement ou indirectement intéressées à la convention ne participent pas à son évaluation et, le cas échéant, ne peuvent prendre part ni aux délibérations, ni au vote sur la requalification de cette convention.