Trigano : Résultats annuels 2022

Le bénéfice opérationnel courant consolidé atteint 342,7 M€ et représente 10,8% du chiffre d'affaires, il comprend la contribution nette des sociétés acquises au cours de l'exercice pour 12,3 M€ (après prise en compte de l'amortissement de la clientèle et du carnet de commandes à hauteur de 9,4 M€). A périmètre constant, le bénéfice opérationnel courant de Trigano s'établit à 330,4 M€ et représente 11,2% du chiffre d'affaires consolidé.

Perspectives

Après des saisons 2021 et 2022 aux plus hauts historiques, la demande reste structurellement porteuse avec des perspectives de développement toujours bien orientées. L'affluence lors des grands salons nationaux des derniers mois en Allemagne, Italie, France et Grande Bretagne témoigne de l'intérêt toujours vivace des consommateurs pour les camping-cars en Europe. Grâce à l'évolution démographique de la base de clientèle renforcée par l'apport des jeunes seniors actifs, à la progression de la durée de vie utile des populations, et au développement des vans, les véhicules de loisirs devraient continuer à attirer de plus en plus d'européens dans les années à venir. Cette clientèle est séduite par les atouts du camping-car : liberté (on va où on veut quand on veut), économie (on peut ne pas dépenser plus qu'à la maison) et écologie volontaire (on limite sa consommation en énergies et en eau).

Trigano poursuit son programme d'investissements pour préparer le futur. L'objectif est à la fois de rendre l'entreprise plus compétitive et de lui permettre d'adresser l'ensemble des segments du marché européen. Ainsi, la capacité de production de vans de son pôle espagnol sera portée graduellement à 4 000 unités grâce à la finalisation de la construction d'un nouveau bâtiment et à la modernisation d'une ligne de fabrication. La réorganisation de la production du site de Novo Mesto (Slovénie) est à présent opérationnelle et l'usine de fourgons de Bič est prête à monter en puissance. Par ailleurs, les investissements dans l'extension d'un site de mobile-homes en France ont été lancés pour assurer le développement de cette activité. Enfin, pour accompagner la forte croissance des ventes d'accessoires, Trigano investit dans un nouvel entrepôt aux Pays-Bas.

Les problèmes d'approvisionnement et les perturbations dans le transport de châssis sont encore d'actualité. Les terrains des réseaux de distribution conservent un niveau de stock historiquement bas, leur activité commerciale continue d'être perturbée par la difficulté à livrer le portefeuille de commandes en raison des incertitudes sur les dates de livraison des produits que les constructeurs ne peuvent garantir. Dans ce contexte, Trigano met tout en œuvre pour maintenir une marge de qualité. L'amélioration de la livraison des bases roulantes va permettre une augmentation de la production dans les usines Trigano qui se fera sentir progressivement en toute fin d'année civile 2022, et au cours de 2023.

Au-delà de cet horizon, l'environnement inflationniste dans lequel nous évoluons est de nature à pouvoir impacter le niveau de la demande. Trigano restera donc particulièrement attentif à l'évolution de ses prix de revient et adaptera le niveau de ses coûts aux évolutions du marché.

L'intégration des sociétés de distribution acquises récemment en France se déroule conformément aux attentes et permet à Trigano de bénéficier d'une meilleure connaissance des évolutions du marché et des besoins de ses clients. Fort d'une structure financière solide et d'une trésorerie nette positive, Trigano poursuivra ses investissements dans ce domaine et pourra également étudier toute opération de croissance externe qui permettrait de renforcer son implantation sur les marchés majeurs dans les domaines de la fabrication des véhicules de loisirs et de leurs composants, des accessoires pour véhicules de loisirs et de la remorque.

Dividende

Le Directoire proposera à l'Assemblée Générale du 4 janvier 2023 le versement d'un dividende brut de 3,50 € par action ordinaire au titre de l'exercice clos le 31 août 2022 (3,20€ par action au titre de 2021), soit un complément de 1,75€ à l'acompte de 1,75€ versé en mai 2022.

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 sera publié le 4 janvier 2023

contact investisseurs

Laure Al Hassi

tél. : 01 44 52 16 31 communication@trigano.fr

Euronext Paris A - CAC All-Tradable - SRD - CAC Mid 60 - ISIN FR0005691656 - REUTERS : TRIA.PA - BLOOMBERG : TRI:FP