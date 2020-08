Trigano : acquisition aux Pays-Bas

Données financières EUR USD CA 2020 2 071 M 2 457 M - Résultat net 2020 106 M 125 M - Tréso. nette 2020 23,3 M 27,6 M - PER 2020 19,8x Rendement 2020 1,69% Capitalisation 2 086 M 2 461 M - VE / CA 2020 1,00x VE / CA 2021 0,86x Nbr Employés - Flottant 41,8% Graphique TRIGANO Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TRIGANO Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 102,80 € Dernier Cours de Cloture 108,20 € Ecart / Objectif Haut 23,8% Ecart / Objectif Moyen -4,99% Ecart / Objectif Bas -21,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre François Marie Feuillet Chairman-Management Board Marie-Hélène Simone Feuillet Co-Chief Executive Officer Michel Freiche Co-Chief Executive Officer Alice Cavalier Feuillet Chairman-Supervisory Board Guido Carissimo Independent Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TRIGANO 14.98% 2 461 POLARIS INC. 2.38% 6 358 THOR INDUSTRIES, INC. 34.61% 5 519 BRUNSWICK CORPORATION 2.70% 4 883 BRP INC. 16.29% 4 575 YETI HOLDINGS, INC. 46.92% 4 492