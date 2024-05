Trigano est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules et d'équipements de loisirs. Le CA par famille de produits et de services se répartit comme suit : - véhicules de loisirs (94,5%) : camping-cars (78,2% du CA ; 1er constructeur européen ; 48 400 véhicules vendus en 2022/23 ; marques Trigano, Challenger, Autostar, Arca, Chausson, Roller Team, Eura-Mobil, Karmann-Mobil, etc.), caravanes (7,9% ; 14 300 unités ; Sterckeman et Caravelair), résidences mobiles (3,6% ; 4 500 unités ; Résidences Trigano) et autres (1,8%). En outre, le groupe propose des équipements pour les véhicules (8,5% ; réfrigérateurs, appareils de cuisine, terrasses, etc. ; Camping-Profi, Euro Accessoires, Clairval, etc.) ainsi que des services de location et de financement ; - équipements de loisirs (5,5%) : essentiellement remorques (112 100 remorques vendues en 2022/23 ; marques Erka, Sorel, Trelgo, etc.), équipements de jardins (balançoires, abris, piscines ; Abak, Amca, Yardmaster) et matériel de camping (tentes, auvents ; Jamet, Plisson, etc.). La répartition géographique du CA est la suivante : France (32,6%), Allemagne (24%), Royaume Uni (10,7%), Italie (6,5%), Belgique (4,6%), Espagne (4,2%), Pays Bas (3,6%), Suède (3,1%), Suisse (1,5%), Danemark (1,3%), Norvège (1,1%) et autres (6,8%).

Secteur Produits de récréation