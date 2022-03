Trigano : les tensions sur les approvisionnements inquiètent les investisseurs

Trigano chute de 6,47% à 128,70 euros l’action sur la place de Paris. Lors du deuxième trimestre (décembre 2021-février 2022) de son exercice en cours, le roi du camping-car a réalisé un chiffre d’affaires de 707,4 millions d’euros, en hausse de 9,1% à périmètre et change constants sur un an. Si cette performance est en ligne avec les attentes, elle masque une faiblesse inattendue dans l’activité phare du groupe. Les livraisons de camping-cars ont ainsi reculé d’environ 10% du fait de la pénurie de bases roulante.



Une faiblesse qui a néanmoins été compensée par les hausses de prix et la forte croissance de 31,5% enregistrée dans les équipements de loisirs (remorques, matériel de camping…).



Au total, le chiffre d'affaires ressort ainsi à 1,49 milliard d'euros sur le premier semestre 2021-2022, soit une hausse de 8,4% à périmètre et taux de change constants sur un an.



Du côté des perspectives, si les carnets de commandes sont pleins à craquer, le roi du camping-car aura des difficultés à satisfaire la demande en raison des tensions persistantes sur les approvisionnements en base roulantes.



En parallèle, Trigano a précisé ne pas avoir d'activité industrielle en Russie ou en Ukraine et que ses ventes dans ces pays étaient " non significatives ". Il précise que les approvisionnements susceptibles d'être affectés directement par le conflit concernent essentiellement des articles à base de bois qui sont déjà en multi-sourcing hors du périmètre concerné.



Les effets indirects sur les fournisseurs de pièces ou d'accessoires pour véhicules de loisirs sont encore en cours d'évaluation, mais aucun impact significatif sur l'activité n'a été détecté à ce stade, a ajouté Trigano.



Compte tenu de cette publication Berenberg a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 230 euros sur le titre Trigano. Si des problèmes persistent au niveau de la chaîne d'approvisionnement, le broker souligne que la valorisation du groupe reflète déjà ces inquiétudes et que la demande reste forte malgré les hausses de prix.