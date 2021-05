Trigano : A suivre aujourd'hui

Trigano a levé le voile sur ses résultats au titre du premier semestre de son exercice 2020-2021 (septembre à février). Sur la période, le roi du camping-car a réalisé un bénéfice net de 114,4 millions d'euros, en hausse de 74,1 % sur un an. De son côté, le résultat opérationnel courant a progressé de 69,5% à 151,4 millions, faisant ressortir une marge de 11,1%, contre 7,7% un an plus tôt. Enfin, le chiffre d'affaires (déjà publié) a atteint 1,37 milliard d'euros, en hausse de 17,6%.



Dans un contexte de forte demande pour les camping-cars en Europe, Trigano explique que l'activité du premier semestre a été particulièrement soutenue en dépit de la fermeture des points de vente de l'enseigne Marquis au Royaume-Uni (suite à la décision de reconfinement national prise par le gouvernement britannique) et des conséquences sur la production de la cyberattaque subie début février.



Les résultats du premier semestre ont également bénéficié d'une progression des marges, du plein effet de la réimplantation des usines de Tournon et de Sprendlingen, ainsi que de la baisse des dépenses de salons et de publicité dans le contexte de crise sanitaire.



En termes de perspectives, Trigano indique que les tensions observées depuis plusieurs semaines sur les livraisons de différents composants perturbent le fonctionnement de certaines lignes de production et entraînent des décalages de livraisons de produits.



De plus, l'annonce par Ford de l'arrêt de son usine de Kocaeli pendant 8 semaines suite à des difficultés d'approvisionnement de composants électroniques conduit Trigano à modifier les calendriers industriels des sites utilisant ce châssis. Le déficit de production estimé sur le quatrième trimestre est de l'ordre de 1 500 véhicules.



Cependant, Trigano assure que son activité devrait rester soutenue au second semestre en raison d'une demande toujours très forte en Europe pour les produits de loisirs et en particulier pour les camping-cars.



Au-delà des phénomènes conjoncturels, le groupe se dit confiant dans les perspectives d'évolution de ses marchés et continuera à investir pour augmenter ses capacités de production.



Enfin, Trigano signale qu'il restera attentif à toute opération de croissance externe créatrice de valeur.