Trigano : près de 2,2 milliards de CA pour l'exercice 2019/20

Trigano a réalisé un CA de 2,18 milliards d'euros au cours de l'exercice 2019/2020, en recul de 6,2% par rapport à la même période l'an passé. En valeur, les ventes de véhicules de loisirs ont reculé (-6,5%), tout comme les équipements de loisirs (-3,1%).



Toutefois, l'entreprise a su mobiliser au maximum ses capacités de production au 4e trimestre afin de rattraper partiellement les pertes de volumes consécutives à la fermeture de ses sites pendant le confinement. Le groupe salue ainsi une reprise ' forte pour toutes les catégories de produits ', seules les activités marginales ou liées au tourisme international étant en recul.



Avec un niveau de stock bas dû aux productions perdues du 3e trimestre, le portefeuille de commande plein et Trigano prend les mesures pour ' augmenter rapidement et de façon sensible les capacités de production aujourd'hui saturées. '



Sur le long terme, Trigano estime que le marché du camping-car devrait progresser fortement, notamment en Allemagne et table aussi sur une croissance positive et régulière de la clientèle potentielle en France et en Grande-Bretagne.



