Trigano : un concurrent allemand vise la Bourse

Knaus, Tabbert, Weinsberg, T@B et Morelo : vous avez très probablement croisé ces marques d’équipement sur la route de vos vacances. L’histoire de ce groupe allemand remonte à plus de 100 ans, mais c’est dans les années 50 que les caravanes d’Alfred Tabbert font leur apparition, suivies de celles d’Helmut Knaus. Chacune des marques développera en parallèle ses premiers modèles de vans (années 80) puis de camping-car (années 90) pour développer une collaboration de 1996 à 2001 et fusionner en 2001 et donner naissance en 2002 à Knaus Tabbert Group GmbH.

En 2009, le fonds de capital investissement néerlandais HTP Investments qui prend le contrôle du groupe et diversifie depuis une décennie le portefeuille de produits et de marques du groupe, notamment par l’intégration des camping-car Morello, des remorques T@b et du développement de la location de camping-car en interne (Rent and Travel) et en externe, sans oublier une coopération sur le segment très dynamique du van avec VW.

Ces offres dans l’air du temps ont permis au groupe de croitre 15 à 20% par an entre 2017 et 2019 pour atteindre un chiffre d'affaires de 780 M€ en 2019 (contre 2 135 M€ pour Trigano dans les véhicules de loisir) et une marge d’EBE de 8,3%. Un niveau de profitabilité qui se situe entre les 6,6% de Thor Industries et les respectivement 9% et 10% de Winnebago et Trigano. Des chiffres qui placent le groupe en position de challenger face aux deux acteurs dominants du marché européen : le français Trigano et l’américain Thor, ce dernier ayant pris en 2019 le contrôle de l’allemand Hymer.

Knaus réalise 70% de son CA sur la vente de camping-cars/vans et 30% sur la vente de caravanes. "Le principal axe différenciant de Knaus est de se développer activement auprès du marché de la location" observe Arnaud Despre, en charge du suivi de la valeur chez Portzamparc. Il estime la part de marché Europe du groupe à 10,5% (+1,5 pt en 2 ans) contre 32,0% pour Trigano (+1,3 pt en deux ans grâce à des acquisitions).

Les modalités de l’opération ne sont pas toutes connues mais l'IPO devrait valoriser autour de 600 M€ en valeur d’entreprise le groupe contrôlé à 97% par deux actionnaires principaux, l’idée étant de coter la moitié des actions et de réaliser une augmentation de capital symbolique de 20 M€. Nous pensons que le fonds choisit la Bourse car les parts de marché des deux principaux acteurs du secteur sont déjà à la limite de ce que les autorités de la concurrence peuvent tolérer.

Le discours des dirigeants de Knaus confirme la bonne dynamique sur le marché du VDL avec une anticipation de croissance du marché de 10 à 12% par an dans les prochaines années, porté par la dynamique démographique, l’intérêt croissant des plus jeunes pour les vans et la location, … et de la Covid qui porte vers la nature et la distanciation sociale. A noter que le groupe vise une stabilité de son revenu et de ses résultats en 2020.

Le timing de l'introduction en bourse n'est pas innocent. Knauss Tabbert veut profiter de l’engouement que la crise sanitaire a déclenché pour les véhicules de loisir qui sont une manière idéale de passer des vacances en "bulle", en toute indépendance et au plus près de la nature. Une demande qui se traduit par des augmentations de capacités dans le secteur comme viennent de l’annoncer Trigano en Italie ou le vendéen Fleurette à Benet.

Trigano a remonté la pente après un gros trou d'air (Source Zonebourse)

L'Auteur est actionnaire de Trigano à titre personnel.