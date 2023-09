TriLinc Global Impact Fund, LLC se concentre sur la réalisation d'investissements dans les petites et moyennes entreprises (PME). Les objectifs d'investissement de la société sont de générer un revenu courant, une préservation du capital et une modeste appréciation du capital, principalement par le biais d'investissements dans des PME. Elle est engagée dans le financement du commerce des PME et le financement de prêts à terme. Elle investit dans les PME par l'intermédiaire de sous-conseillers du marché local dans un portefeuille diversifié d'actifs financiers, notamment des prêts directs, des participations à des prêts, des titres de créance convertibles, des financements commerciaux, des crédits structurés et des investissements en actions privilégiées et ordinaires. Elle investit dans divers secteurs, notamment les produits agricoles, la construction et la réparation de bateaux, les produits chimiques et connexes, le chocolat et les produits à base de cacao, le charbon et les autres minéraux et minerais, la pêche commerciale, les communications téléphoniques, les produits de consommation, les dispositions relatives au transport de marchandises et le transport maritime, entre autres. Le conseiller en investissement de la société est TriLinc Advisors, LLC.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds