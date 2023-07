Trillium Gold Mines Inc. est une société basée au Canada. La principale activité commerciale de la société est l'exploration et l'évaluation d'actifs minéraux. La société se concentre sur l'exploration et le développement de gisements d'or dans le district de Red Lake. Les projets de la société comprennent Newman Todd, Gold Centre, la propriété Leo, Red Lake West, Shining tree, Moose Creek, Caribou Creek et Copperlode West, les propriétés de la ceinture de la Confédération et la propriété Panama Lake. La société détient une participation de 100 % dans les propriétés Newman Todd (le projet NT). La société contrôle deux propriétés contiguës situées dans le district de Red Mining Lake en Ontario. Elle détient la propriété Eastern Vision dans l'assemblage Confederation Lake, dans la ceinture de roches vertes Birch-Uchi dans le district minier de Red Lake en Ontario. Son ensemble de terrains couvre environ 13 958 hectares entre les propriétés Fredart, Confederation North et Confederation South. Son projet aurifère Panama Lake est situé dans le district minier de Red Lake, en Ontario.

