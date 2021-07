Trilogiq Sa : TRILOGIQ - Comptes annuels consolidés au 31 mars 2021

Redressement significatif du Groupe

Chiffre d'affaires : 22,6 M€

EBE fortement positif (+ 2.067 K€) à 9,1 % du CA

Retour à un RCAI positif (+ 230 K€)

Trésorerie nette de dettes financières en hausse de 2,2 M€

DONNEES ANNUELLES

En milliers d'euros 31/03/2021 31/03/2020 Chiffre d'affaires 22.602 23.542 Marge brute 14.223 14.454 % chiffre d'affaires 62,9% 61,4% Autres achats et charges externes 4.751 6.069 Salaires et charges 7.029 8.491 Autres charges d'exploitation 377 229 Excédent brut d'exploitation 2.067 (335) % chiffre d'affaires 9,1% (1,4%) Résultat d'exploitation 244 (3.032) Résultat financier (14) (74) Résultat courant avant impôt 230 (3.107) Résultat exceptionnel (40) 229 Impôt sur les bénéfices 552 52 Amortissement des écarts d'acquisition 33 - Résultat net part du Groupe (311) (2.881)

Chiffre d'affaires

Cette année particulière se caractérise par deux semestres aux profils très différents.

Le premier semestre (avril à septembre 2020) a été significativement impacté par la crise du Coronavirus et les mesures de confinement qui l'ont accompagnée. Cependant, l'enregistrement d'une commande de 5,3 M$ de la part de WALMART aux Etats-Unis a permis au Groupe de compenser en grande partie les effets négatifs de la crise sanitaire sur cette période.

Le second semestre (octobre 2020 à mars 2021) a été marqué par une forte reprise de l'activité.

Au total pour l'exercice 2020-2021, le chiffre d'affaires du Groupe ne s'est ainsi contracté que de 4%, passant de 23,5 M€ à 22,6 M€.

L'Export représente aujourd'hui 89% du chiffre d'affaires consolidé. La contribution de chaque zone géographique au chiffre d'affaires consolidé se détaille comme suit :

En milliers d'euros 31 mars 2021 % CA 31 mars 2020 % CA Variation Europe 10.299 46% 12.693 54% -19% Amériques 11.522 51% 10.071 43% +14% Afrique / Asie 781 3% 778 3% -% Total 22.602 100% 23.542 100% -4%

Marge brute : le choix de la valeur ajoutée

La stratégie d'investissements menée lors des années 2012 à 2016 visant à obtenir l'indépendance en termes de capacités de production s'est avérée payante. Elle a en effet permis d'augmenter le taux de marge brute à 62,9% du chiffre d'affaires au 31 mars 2021, démontrant la capacité de TRILOGIQ à maintenir un niveau de marge brute élevé grâce à un outil de production moderne et performant.

« Notre stratégie d'investissement passée pour acquérir notre indépendance en termes de moyens de production est gagnante sur tous les tableaux : elle sécurise nos clients et nos filiales, nous rend autonomes vis-à-vis des sources intermittentes de production asiatiques et génère des marges brutes supérieures à 60% », explique Eric Courtin, Président Directeur Général.

Excédent brut d'exploitation : fortement positif

En milliers d'euros Europe Amériques Afrique / Asie Total Excédent brut d'exploitation 74 1.939 54 2.067

Les dépenses d'exploitation (hors achats de matières premières, amortissements et provisions) ont diminué de plus de 2,6 M€, notamment aux niveaux des coûts logistiques et des frais de structure. Couplée à la quasi-stabilité du chiffre d'affaires et à la hausse du taux de marge brute, cette stratégie de réduction des coûts a permis à TRILOGIQ d'enregistrer un excédent brut d'exploitation significativement positif de 2.067 K€ (soit 9,1% du chiffre d'affaires consolidé) à comparer à - 335 K€ au 31 mars 2020.

Hors achats de matières premières, amortissements et provisions, les charges d'exploitation ont en effet diminué de 18% de la manière suivante :

une baisse de 22% (- 1.319 K€) des autres achats et charges externes, principalement due à la réduction des frais de structure et des coûts logistiques intra-groupe,

une contraction de 17% (- 1.462 K€) des charges de personnel. Le Groupe compte aujourd'hui 181 collaborateurs à comparer à 225 au 31 mars 2020.

« Un des principaux objectifs de TRILOGIQ, à savoir la finalisation de la restructuration du Groupe, a été atteint au cours de l'exercice 2020-2021 » déclare Olivier Langrand, Directeur Administratif et Financier. « La fermeture du site de production anglais s'inscrit dans la poursuite de notre stratégie de mutualisation des coûts qui avait débuté avec le Benelux et l'Italie en 2019. Cette mutualisation, ainsi que les réorganisations des filiales mexicaine et sud-africaine, ont considérablement allégé les coûts fixes du Groupe. Cette réduction pérenne des charges fixes, sans diminution du chiffre d'affaires, ainsi que l'absence de nouveaux frais de restructuration, auront un impact positif sur la rentabilité future du Groupe. ».

« Notre stratégie de restructuration a consisté à supprimer les usines décentralisées trop petites pour être rentables et à ne conserver que des bureaux de vente affiliés à l'usine-mère française. Nous conservons donc les ventes dans ces pays sans avoir à supporter les coûts de structure », précise Eric Courtin.

Résultat d'exploitation

Après déduction du montant d'amortissements net de reprises de 1,8 M€, le résultat d'exploitation ressort positif de 0,2 M€ pour la première fois depuis l'exercice 2015-2016.

« L'amortissement des outils de production acquis lors de la période 2012 à 2016 arrivera majoritairement à échéance lors de l'exercice 2021-2022 » explique Olivier Langrand. « Cette situation, qui se traduira par une baisse des dotations de l'ordre de 0,5 M€ pour atteindre 1,5 M€ sur l'exercice en cours, permettra à TRILOGIQ de renforcer davantage sa rentabilité opérationnelle. ».

Résultat net part du Groupe

Après la prise en compte de l'impôt sur les sociétés pour 552 K€ (payé principalement aux Etats-Unis), les comptes consolidés arrêtés au 31 mars 2021 se traduisent par une perte nette part du Groupe de 311 K€.

Trésorerie nette : + 2.183 K€ à 19.513 K€

En milliers d'euros 31/03/2021 31/03/2020 Variation Actif net immobilisé 10.555 12.203 (1.648) Stocks et en-cours 3.841 4.169 (328) Clients et comptes rattachés 4.540 4.619 (79) Trésorerie 19.907 18.498 1.409 Dettes financières 394 1.168 (774) Trésorerie nette de dettes 19.513 17.330 2.183

Au cours de l'exercice, le Groupe est parvenu à augmenter sa trésorerie de 1.409 K€ de la manière suivante :

Marge brute d'autofinancement 1.527 Variation du BFR (dont variations devises) + 860 Flux de trésorerie générés par l'activité = 2.387 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (204) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (774) Variation de trésorerie 1.409

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement correspondent au remboursement de la dette financière contractée auprès de la Bpi.

DONNEES SEMESTRIELLES

En milliers d'euros 30/09/2020*

6 mois 31/03/2021*

6 mois Variation 31/03/2021

12 mois Chiffre d'affaires 9.980 12.623 + 26% 22.602 Marge brute 6.498 7.725 + 19% 14.223 % chiffre d'affaires 65,1% 61,2% 62,9% Autres achats et charges externes 2.256 2.494 + 11% 4.751 Salaires et charges 3.614 3.414 - 6% 7.029 Excédent brut d'exploitation 556 1.511 + 172% 2.067 % chiffre d'affaires 5,6% 12,0% 9,1% Amortissements et provisions 1.039 785 - 24% 1.823 Résultat d'exploitation (483) 727 NS 244 % chiffre d'affaires -4,8% 5,8% 1,1% Résultat financier (261) 247 (14) Résultat courant avant impôt (744) 973 NS 230 Résultat exceptionnel 39 (79) (40) Impôt sur les bénéfices 259 293 552 Résultat net part du Groupe (964) 614 NS (311) % chiffre d'affaires -9,7% 4,9% -1,4%

* comptes non audités par les Commissaires aux Comptes

Au cours du second semestre, le chiffre d'affaires consolidé (12,6 M€) a augmenté de 26% par rapport à celui de premier semestre (10 M€). Cette évolution s'explique principalement par la facturation du solde du projet WALMART aux Etats-Unis et par celle de plusieurs projets importants en Slovaquie, en Turquie et au Mexique.

La hausse du chiffre d'affaires et la bonne maîtrise des charges d'exploitation au second semestre a permis à TRILOGIQ d'enregistrer un excédent brut d'exploitation fortement positif sur la période de 1.511 K€, soit 12% du chiffre d'affaires.

Pour la première fois depuis le 30 septembre 2015, TRILOGIQ est parvenu à dégager un résultat d'exploitation semestriel positif, à 727 K€ soit 6% du chiffre d'affaires, bénéficiant notamment de la poursuite de la baisse des dotations aux amortissements et provisions (-24%) à 785 K€.

A l'instar du résultat d'exploitation, le résultat net pour les six derniers mois de l'exercice ressort positif, à 614 K€, soit 5% du chiffre d'affaires.

TENDANCES SEMESTRIELLES SUR LES TROIS DERNIERS EXERCICES

Evolution des résultats semestriels sur 3 ans (en K€)

09/2018 03/2019 09/2019 03/2020 09/2020 03/2021 EBITDA -395 535 35 -370 556 1511 Résultat net -1967 177 -1213 -1668 -924 614

03/2018 09/2018 03/2019 09/2019 03/2020 09/2020 03/2021 Trésorerie nette de dettes financières 12250 11823 14201 15762 17330 17382 19513

03/2018 09/2018 03/2019 09/2019 03/2020 09/2020 03/2021 Dettes financières 3300 2676 2053 1511 1168 789 394

Les restructurations débutées en 2018 (fermetures des sites de production déficitaires) et la profonde refonte de la stratégie produits et marketing du Groupe ont permis à TRILOGIQ de retrouver progressivement une rentabilité opérationnelle puis une rentabilité nette.

Entre le 31 mars 2018 et le 31 mars 2021, la trésorerie du Groupe a progressé de 4.357 K€, soit de 28%. Sur la même période, l'endettement financier a été réduit de 2.906 K€.

La trésorerie nette de dettes financières a par conséquent augmenté de 7.260 K€ en trois ans.

« Nous avons mené une stratégie de gestion serrée de réduction des coûts, de simplification de notre structure et d'élimination de la dette financière » explique Eric Courtin.

L'emprunt contracté auprès de la Bpi au titre du programme d'investissement de production GRAPHIT et de la start-up numérique anglaise GSL sera intégralement remboursé à la fin du mois de septembre 2021.

Perspectives

Carnet de commandes du 1er trimestre : +73% à 5.970 K€

Pour le 1er trimestre de l'exercice (avril à juin), le carnet de commandes consolidé s'est élevé à 5.970 K€, en hausse de 73% à comparer aux 3.445 K€ du 1er trimestre de l'exercice précédent :

Commandes en K€ 30.06.2021 (3 mois) 30.06.2020 (3 mois) Variation Europe 3.600 2.258 +59% Amériques 1.970 1.120 +76% Afrique / Asie 400 67 x 6 Total Groupe 5.970 3.445 +73%

Cette forte progression s'explique principalement par :

le fait que le premier trimestre 2019-2020 avait été très significativement impacté par la pandémie Covid-19 (effet de base),

la reprise économique observée depuis le début de l'année 2021 aux Etats-Unis et en Europe. Par ailleurs, cette situation ayant généré de fortes tensions sur le marché des matières premières, plusieurs concurrents qui ne possèdent pas la solidité financière du Groupe ne sont aujourd'hui plus capables de fournir leurs clients qui se tournent de fait vers TRILOGIQ, augmentant ainsi mécaniquement le niveau de son carnet de commandes.

En ce qui concerne la stratégie de vente, TRILOGIQ concentre aujourd'hui ses efforts sur 3 axes :

poursuivre la refonte du plan produits vers des solutions standards adressant des marchés très larges,

intensifier les investissements digitaux d'Inbound Marketing afin d'acquérir de nouveaux clients,

renforcer le partenariat avec MANUTAN qui a débuté au printemps 2021. Actuellement, plus de 130 produits TRILOGIQ sont proposés dans 8 pays sur la plateforme MANUTAN, leader de la distribution de produits B2B en Europe. Les premières commandes ont déjà été enregistrées.



TRILOGIQ - ISIN FR0010397901-MNEMONIQUE : ALTRI

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : x2tqlZxpkm2XxnKcapppmGSUZpiUlmiUbGSbyWKcZ5iab56WyZxlnJqeZnBhl25m

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70290-trilogiq-communique-comptes-consolides-annuels-31.03.2021.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews