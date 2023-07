Trilogiq SA est le leader européen de la conception, de la réalisation et de l'intégration de systèmes tubulaires d'aménagement des lignes de production. Les produits du groupe sont destinés à diminuer les surfaces improductives, à réduire les déplacements des opérateurs et à optimiser l'ergonomie, les coûts et les délais de production. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 4 familles de produits : - supports modulaires : produits composés de boîtes de conditionnement de taille réduite et dotés de différentes fonctions (système de réglage rapide, tablette de dépose, système de guidage, etc.) ; - chariots ; - postes de travail pour montage ; - supermarchés polyvalents. La répartition géographique du CA est la suivante : France (16,2%), Europe (41,7%), Amériques (35,9%), Afrique et Asie (6,2%).

Secteur Machines et équipements industriels