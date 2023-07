Trilogiq : en perte sur l'exercice avec la hausse des coûts

Aujourd'hui à 12:36 Partager

Trilogiq a fait état lundi de pertes au titre de son exercice 2022/2023 du fait de la hausse de ses coût de production (matières premières, énergie, transport).



Le groupe de machinerie industrielle a annoncé ce matin un résultat d'exploitation en perte de 426 millions d'euros au titre de son exercice clos fin mars, contre un profit de 155 millions d'euros un an plus tôt.



Même si le fabricant de postes de travail, de chariots et de racks de stockage dit être parvenu à répercuter en grande partie la hausse du coût de ses intrants, sa marge brute a été impactée, passant de 60% au 31 mars 2022 à 57,9% au 31 mars 2023.



Afin de remonter le taux de marge brute consolidé, Trilogiq dit maintenant vouloir se concentrer sur la réduction des coûts de production et sur les économies d'échelle.



Mais au vu de la forte hausse de son carnet de commandes ces derniers mois et à à la réduction de ses coûts, Trilogiq prévoit de renouer avec un niveau de rentabilité opérationnelle 'significatif'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.